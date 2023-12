Fresia Cousiño Arias kan haar oren niet geloven: 'Dat heb ik nog nooit een voetballer horen zeggen'

ESPN-presentator Fresia Cousiño Arias reageert in de nieuwste aflevering van de podcast Milan & Fresia parkeren de bus stomverbaasd op een uitspraak van sc Heerenveen-speler . De middenvelder blijkt op 28-jarige leeftijd al hardop uit te kijken naar het einde van zijn carrière.

"Ik moet wel zeggen dat ik ergens ook wel uitkijk naar...", begint Haye te vertellen. "Een leven zonder (voetbal, red.)?", vult Cousiño Arias' medepresentator Milan van Dongen de zin aan, waarop de middenvelder bevestigt: "Ja, best wel gek eigenlijk..." De presentatrice weet niet wat ze hoort: "Dat heb ik nog nooit een voetballer horen zeggen. Nee, serieus niet. Iemand nog in de bloei van zijn carrière, 28 jaar..."

Haye brak door bij AZ, waar hij de gehele jeugdopleiding doorliep. Daarna kwam hij uit voor Willem II, het Italiaanse Lecce, ADO Den Haag en NAC Breda, voor hij in januari 2022 neerstreek in Heerenveen. Dit seizoen is de voormalig jeugdinternational onomstreden basisspeler in het elftal van trainer Kees van Wonderen. In dertien Eredivisiewedstrijden kwam hij twee keer tot scoren, toevalligerwijs vielen beide treffers in het met 3-0 gewonnen thuisduel met Fortuna Sittard.

Haye legt uit hoe hij tot zijn uitspraak komt. "Ik geniet er ook met volle teugen van, ik vind het echt geweldig", begint hij. "Maar als ik erover nadenk, ik ben wat ouder en ik ben heel erg aan het kijken wat ik nog meer leuk vind naast het voetbal. Als ik terugkijk ben ik als klein kind ook wel echt geleefd. Ik vind voetbal het leukste wat er is, maar ik ging vanaf m'n elfde om 6.30 uur een busje in en kwam om 19.00 uur 's avonds thuis, op zaterdag moest ik voetballen en op zondag was ik eigenlijk te moe om dingen te doen." Van het leven buiten het veld kreeg hij dan ook weinig mee: "Het knaagt niet aan me, maar ik merk wel dat ik het met de tijd die ik nu heb heel leuk vind om uit te zoeken."