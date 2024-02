Driessen en Verweij zien bij sc Heerenveen twee spelers die bij Ajax niet zouden misstaan

Valentijn Driessen en Mike Verweij zouden het wel weten als zij het bij Ajax voor het zeggen hadden gehad. De verslaggevers van De Telegraaf zagen sc Heerenveen-spelers en zondagmiddag veel indruk maken in de thuiswedstrijd tegen de Amsterdammers. Volgens Driessen is Haye een prima alternatief voor Jordan Henderson.

Dat Driessen vooralsnog niet onder de indruk is van wat Henderson in het Ajax-shirt laat zien, werd vorige week na de topper tussen Ajax en PSV al duidelijk. Ook over het optreden van Henderson op bezoek bij sc Heerenveen komt er weinig positiefs uit Driessen. Sterker nog, de verslaggever heeft in het Abe Lenstra een speler gezien die het naar zijn mening bij Ajax misschien wel beter zou doen dan de Engelsman. “Ik heb in de Eredivisie het derde alternatief gezien voor Henderson: Thom Haye”, zegt Driessen in de podcast Kick-off. Hij baarde eerder al opzien door te stellen dat Davy Pröpper (Vitesse) en Dirk Proper (N.E.C.) voor Ajax betere spelers zijn dan de voormalig Liverpool-aanvoerder.

De suggestie van Driessen lokt lachende reacties uit, maar hij is wel degelijk onder de indruk van het optreden van Haye. De middenvelder was in januari nog hard op weg naar Italië, maar bleef uiteindelijk toch in Friesland. “Een voetballende nummer 6. Goed in de opbouw, nooit benauwd om de bal te krijgen. Schuift niet alleen een balletje twee meter naar rechts en twee meter naar links. Ook over de grond en in de combinatie goed. Bij Henderson bekroop me toch weer het Louis van Gaal-gevoel. Long ball Louis, maar het was in dit geval echt long ball Hendo.”

Haye is niet de enige sc Heerenveen-speler die zondagmiddag een goede indruk heeft achtergelaten. Dat geldt ook voor Sahraoui. Henk Spaan wees in zijn rubriek Spaan geeft punten in Het Parool al over het verschil in transfersommen die Ajax en sc Heerenveen hebben betaald voor respectievelijk Carlos Forbs en Sahraoui en Verweij had niet gek gevonden als de Amsterdammers de kleine dribbelaar hadden meegenomen in de bus naar de hoofdstad. “Als je Ajax bent, zorg je er toch ook voor dat die Sahraoui mee teruggaat in de spelersbus naar Amsterdam. Dat mag nu niet buiten de transferwindow, maar het is echt een geweldige speler”, aldus de clubwatcher.