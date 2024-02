Ajax gewezen op pijnlijk verschil: ‘Wie zou je liever in je team hebben?’

Carlos Forbs heeft geen goede indruk gemaakt bij Ajax. De rappe Portugees kreeg zondagmiddag op bezoek bij sc Heerenveen bij afwezigheid van Steven Bergwijn de kans om zich vanaf het begin te laten zien, maar stelde teleur en werd door John van ’t Schip al in de rust uit het elftal gehaald. Henk Spaan wijst op het verschil in transfersommen die Ajax en sc Heerenveen hebben betaald voor respectievelijk Forbs en .

Ajax verbaasde vriend en vijand door in een vroeg stadium van de afgelopen transferwindow Branco van den Boomen transfervrij naar Amsterdam te halen en een aantal miljoen euro te betalen voor de komst van Benjamin Tahirovic. Het duurde vervolgens even alvorens de volgende aankopen zouden arriveren in de Johan Cruijff ArenA. Aankoop drie en vier kwamen voor veel Ajax-fans eveneens als een verrassing. Van Diant Ramaj hadden weinigen gehoord en dat geldt ook voor Forbs. Toenmalig technisch directeur Sven Mislintat achtte het desondanks de moeite waard om diep in de buidel te tasten voor Forbs.

Spaan haalt de betaalde transfersom voor de Portugees aan in zijn rubriek Spaan geeft punten in Het Parool. Daarbij maakt hij een vergelijking met het bedrag dat sc Heerenveen vorig jaar op tafel legde voor Sahraoui, die van Spaan een 9 krijgt voor zijn optreden tegen Ajax. “Heerenveen haalde Sahraoui voor 1,7 miljoen euro uit Noorwegen. Forbs schijnt 14 miljoen te hebben gekost. Wie zou je liever in je team hebben?”, stelt Spaan de vraag, waar menig Ajax-fan na de dramatische middag in Friesland hetzelfde over zal denken. Sahraoui was dit seizoen in twintig competitieduels goed voor zes doelpunten en drie assists, Forbs staat na achttien wedstrijden op één doelpunt en drie assists.

Het is niet zo dat Forbs alleen maar teleurstellende wedstrijden heeft gespeeld. Hij was onder de eerder dit seizoen opgestapte Maurice Steijn misschien wel een van de lichtpuntjes bij Ajax. Dat erkent Spaan. “Forbs heb ik weleens een lichtpuntje genoemd. Het is gedoofd”, schrijft hij nu. Voor Forbs diende zich de afgelopen dagen een uitgelezen kans aan. Bergwijn raakte vorige week geblesseerd op het trainingsveld en komt daardoor de hele maand februari niet meer in actie. Forbs leek de ideale vervanger, maar in navolging van Valentijn Driessen stelt ook Spaan dat de aanvoerder nu al ernstig wordt gemist. “Ondanks over hem morrend landvolk op de tribunes.”