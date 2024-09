Ajax-duo imponeert tegen Fortuna: 'Genialiteit, de klasse waar ik naar snakte'

Henk Spaan lijkt in korte tijd honderdtachtig graden te zijn gedraaid in zijn mening over . De columnist van Het Parool schreef een paar weken geleden nog dat Ajax-trainer Francesco Farioli de middenvelder moet laten rijpen in de Keuken Kampioen Divisie. Spaan zag Fitz-Jim eerder deze week uitblinken tegen Fortuna Sittard en heeft het over het duo en Fitz-Jim zelfs over ‘de klasse waar hij naar snakte’,

Fitz-Jim verruilde Ajax vorig jaar op huurbasis voor Excelsior, maar verscheen een halfjaar later alweer op het trainingsveld in Amsterdam. De ploeg van trainer John van ’t Schip had een tekort aan middenvelders en kon Fitz-Jim daarom goed gebruiken. Maar het liep voor de jonge Amsterdammer anders dan gehoopt. Van ’t Schip deed niet tot nauwelijks een beroep op Fitz-Jim en liet hem vooral opdraven bij Jong Ajax. Onder Farioli kreeg Fitz-Jim een nieuwe kans en het vertrouwen van zijn trainer heeft hij tot op heden ruimschoots terugbetaald.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax-fans zijn niet te spreken over één speler en vragen in openingsfase al om wissel

Waar Spaan een paar weken geleden nog van mening was dat Fitz-Jim tekort kwam voor een basisplaats in Ajax 1, is hij na de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard zeer te spreken over de middenvelder. “Farioli had gelijk: in het begin verloor Ajax veel ballen: Hato, Sutalo, Godts, Akpom en Fitz-Jim gaven de bal zomaar terug aan Limburg. Waar ze trouwens geen idee hadden wat ermee te doen. Op zeker moment zette Fitz-Jim zijn app met formidabele passes aan”, zo schrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten op de website van Het Parool. Spaan zag dat vooral Traoré daar veel profijt van had. “Fitz-Jim hoefde niet eens op het scherm te kijken om Traoré in het vizier te krijgen. De Burkinees was waarschijnlijk de enige bij Ajax die de genialiteit op waarde kon schatten.”

LEES OOK: ‘Henderson had bij PSV meer waarde gehad dan Veerman en Schouten’

Spaan zag Fitz-Jim uitpakken met de fraaiste passes. “Fitz-Jim deed het met de wreef, binnenkant, buitenkant voet, alles met de juiste snelheid en effect. Traoré ging diep. Ik denk dat hij dat een keer of vijf heeft gedaan en dat hij vijf keer een perfect geplaatste bal in zijn loop vond”, aldus Spaan, die zeer te spreken is over het duo aan de rechterkant van Ajax. “Dit duo beschikte tegen Fortuna over de klasse waar ik naar snakte. Toen kwam Davy Klaassen en barstte het carnaval helemaal los.”

Spaan al eerder lovend over Fitz-Jim

Het is overigens niet de eerste keer dat Spaan lovende woorden schrijft over Fitz-Jim. De columnist plaatste eind augustus weliswaar vraagtekens bij de hoeveelheid speeltijd die de middenvelder toen al kreeg van Farioli, maar een paar dagen later baarde hij opzien door het 'gek' te vinden dat Ronald Koeman bij het Nederlands elftal geen beroep deed op Fitz-Jim.

Kian Fitz-Jim moet zijn basisplaats behouden bij Ajax Laden... 74.9% Ja, mee eens. Hij maakt het helemaal waar 25.1% Nee, hij komt nog tekort. Farioli heeft betere opties 171 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Davy Klaassen doet jaar na dato opvallende ontboezeming bij Ajax TV

Davy Klaassen, teruggekeerd bij Ajax, zegt iets opvallends in zijn eerste interview.