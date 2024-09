Ajax-fans zijn niet te spreken over één speler en vragen in openingsfase al om wissel

Ajax-verdediger beleeft woensdagavond niet de beste start in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. De rechtsback had weliswaar een (klein) aandeel in de vroege openingstreffer van Kenneth Taylor, maar viel in het eerste kwartier vooral op door een aantal keer heel slordig de bal in te leveren bij een tegenstander. Ajax-supporters zijn op z’n zachtst gezegd niet bepaald te spreken over het optreden van Rensch.

De vleugelverdediger is inmiddels al een aantal weken onderwerp van gesprek in Amsterdam. Niet omdat hij geweldig aan het seizoen is begonnen, maar vanwege zijn aflopende contract. Rensch is op dit moment in het bezit van een contract tot en met het einde van het seizoen en een akkoord lijkt nog niet aanstaande. De international van Jong Oranje vertelde eerder deze week in gesprek met het Algemeen Dagblad wel dat Ajax en hij in gesprek zijn over een nieuwe verbintenis, maar zijn jawoord heeft hij dus nog niet gegeven.

Rensch beleefde tijdens het seizoen 2020/21 zijn doorbraak in de hoofdmacht van Ajax, maar slaagde er in de daaropvolgende jaren niet in zijn goede eerste indruk een passend vervolg te geven. Hij kreeg van veel trainers weliswaar het vertrouwen, maar bij de achterban was hij regelmatig het mikpunt van kritiek. Dat is in de eerste fase van het huidige seizoen niet anders. Rensch kreeg tijdens de return tegen Vojvodina in de eerste voorronde van de Europa League al de volle laag en woensdagavond tegen Fortuna Sittard zijn de eerste kritieken ook niet bepaald lovend.

Supporters vragen om vroege wissel van Rensch

Rensch verscheen nogal slaperig op het veld. Hij leverde de bal na een paar minuten al slordig in en niet lang daarna deed hij dat opnieuw. Gelukkig voor Ajax en Rensch leidde het balverlies van de verdediger niet tot een dreigende situatie in de eigen zestien, maar op X spreekt men desondanks z’n ongenoegen uit over diens optreden vooralsnog. “Heeft Rensch de afgelopen maand vakantie lopen vieren? Alle ballen inleveren bij de tegenstander”, zo schrijft iemand. Een ander vroeg na dertien minuten al om een wissel. “Rensch maar wisselen. Dat doe je toch met de rechtsback die tot twee keer toe de bal in de as weggeeft?”, zo klinkt het.

De aanvoerder van Jong Oranje, waarmee hij eerder deze week plaatsing voor het Europees Kampioenschap van volgend jaar bewerkstelligde, deed in de openingsfase overigens niet alles fout. Na een korte combinatie tussen Bertrand Traoré en Rensch belandde de bal uiteindelijk via Traoré voor de voeten van Taylor, die voor de vroege 1-0 zorgde.

