'Jongen van de club' wil verlengen bij Ajax: 'Zou raar zijn als we er niet uit zouden komen'

beschikt bij Ajax over een contract dat over negen maanden afloopt, maar heeft er vertrouwen in dat hij eerdaags gaat bijtekenen. Dat zegt de 21-jarige verdediger althans in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Ik ben bij deze club opgegroeid en doorgebroken. Een jongen van de club. Dan zou het raar zijn als we er niet uit zouden komen."

Rensch doorliep de jeugdopleiding van Ajax en debuteerde in november 2020, in een uitduel bij FC Emmen (0-5 winst) in de hoofdmacht van toenmalig trainer Erik ten Hag, als invaller voor Noussair Mazraoui. Het waren andere tijden in Amsterdam: van de spelers die destijds in actie kwamen staat er niet eentje meer onder contract in de Johan Cruijff ArenA, al is toenmalig basisspeler Davy Klaassen (die in Emmen - hoe kan het ook anders - de 0-1 voor zijn rekening nam) dichtbij een terugkeer op het oude nest. Rensch speelde inmiddels in alle competities 136 wedstrijden voor Ajax, waarin hij goed was voor negen doelpunten en twaalf assists.

In gesprek met de ochtendkrant bevestigt Rensch dat zijn zaakwaarnemer met Ajax in gesprek is over een nieuw contract. "Ik ben een kind van de club. Het zou ook raar zijn als ze niet willen verlengen", meent de verdediger. "We zijn altijd in gesprek. Over het contract, en over andere zaken. Mijn zaakwaarnemer praat vooral met technisch directeur Alex Kroes. Ze gaan nu ook met elkaar zitten als het goed is. Wanneer, of hoe of wat weet ik niet. Of het goed komt? Wat ik zeg: ik ben bij deze club opgegroeid en doorgebroken. Een jongen van de club. Dan zou het raar zijn als we er niet uit zouden komen. We gaan het zien", aldus Rensch.

De verdediger trekt een parallel met Ryan Gravenberch, in het interview omschreven als zijn 'maatje'. De middenvelder, die inmiddels uitkomt voor Liverpool, verlengde enkele jaren geleden zijn contract zodat Ajax een transfersom aan hem over zou houden. Dat lukte: Bayern München telde in de zomer van 2022 een bedrag van 18,5 miljoen euro voor Gravenberch neer. Wat Rensch betreft komt eenzelfde scenario ook voor hemzelf uit: "Zo denk ik ook. Ik wil heel graag dat als ik op een dag vertrek, Ajax een mooi bedrag aan mij verdient. Het is alleen niet zo dat ik blind kan bijtekenen. Alle puzzelstukjes moeten eerst goed vallen."

