Zaakwaarnemer Rob Jansen vindt het opmerkelijk dat Dennis Bergkamp nooit meer door Ajax is gevraagd om een functie te bekleden binnen de club. Jansen weet dat Bergkamp van plan is terug te keren in de voetballerij, maar geeft aan dat de beleidsbepalers binnen Ajax hem altijd links hebben laten liggen.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp geeft de 68-jarige Jansen een update over de huidige situatie van Bergkamp, die in het verleden actief was als assistent-trainer bij Ajax 1: "Hij volgt voetbal enorm veel. Hij gaat veel naar zijn schoonzoon (Donny van de Beek) bij Girona. Hij gaat zeker terugkeren in de voetballerij, ik denk bij Arsenal als Head Of Academy", zegt Jansen, waarna Kieft aanstipt dat het eigenlijk zonde is dat Bergkamp niet bij Ajax aan de slag gaat: "Ik heb het er wel eens met hem over gehad en toen zei hij: ze hebben mij ook niets meer gevraagd", onthult Jansen vervolgens.

De Haagse ondernemer vindt dat opmerkelijk. Jansen ziet binnen Ajax voldoende mogelijkheden voor iemand met de capaciteiten van Bergkamp: "De raad van commissarissen, die nu geregeerd wordt door Danny Blind, daar had hij natuurlijk ook gewoon kunnen zitten. Of hij het doet, dat weet ik niet. Die groepering wordt helemaal niet gevraagd binnen Ajax, dat is heel apart. Het zijn onafhankelijk denkers, maar hij had ook gevraagd kunnen worden om daar de opleiding te doen", vindt Jansen, die niet duidelijk maakt welke andere oud-spelers van Ajax tot die 'groepering' behoren.

In 2018 vertrok Bergkamp bij Ajax, toen hij actief was als assistent-trainer voor de Amsterdamse club. In zijn tijdperk als voetballer voor Ajax speelde hij in totaliteit 239 wedstrijden voor de Amsterdammers, waarin hij 122 doelpunten maakte.

