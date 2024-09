Vriendin van Steven Bergwijn plaatst veelzeggende boodschap op Instagram Story

Sem Smit, de vriendin van , deelde zondag een Instagram-post van Al-Ittihad in haar eigen Story. De oud-aanvaller van Ajax maakte zondag zijn debuut voor de Saudische club en was direct van waarde met twee assists. Smit voegt een veelzeggende tekst in haar bericht.

Bergwijn maakte op Deadline Day de overstap naar Al-Ittihad en debuteerde zondag (gister) tegen Al-Wehda. De Nederlander kon tevreden terugkijken op zijn eerste optreden in Saudi-Arabië, want hij was met twee assists belangrijk in de met 7-1 gewonnen wedstrijd. Bergwijn was tweemaal de aangever bij goals van Karim Benzema, die uiteindelijk drie keer wist te scoren.

Al-Ittihad deelde een foto van een glimlachende Bergwijn en Benzema, die elkaar een knuffel gaven. Smit plaatst de afbeelding op haar Instagram Story en voegt daarbij een veelzeggende tekst: “Het gezicht zegt alles.” Ze lijkt hiermee te impliceren dat de aanvaller dolgelukkig is in Saudi-Arabië.

Bekijk de foto hieronder:

© Instagram @semmyy95

