Bergwijn krijgt het na succesvol debuut voor Al-Ittihad aan de stok met fan op Instagram

heeft het op Instagram aan de stok gekregen met een gebruiker. Onder een post van @433nl waarin het goede debuut van de buitenspeler voor Al-Ittihad werd bejubeld, maakte een gebruiker de Saoedische competitie belachelijk, waarna Bergwijn reageerde.

Bergwijn maakte zondagavond zijn debuut voor Al-Ittihad nadat hij op de laatste dag van de transferperiode vertrok bij Ajax. De Saoedische club won met liefst 7-1 van Al-Wehda en de voormalig Ajacied, die in de basis mocht starten, was met twee assists belangrijk voor zijn nieuwe ploeg. Na afloop van het duel besloot het Instagram-account @433nl Bergwijn in het zonnetje te zetten, waarna cynische reacties volgden.

Een reactie van een gebruiker genaamd Luuk viel echter direct op bij Bergwijn. “Ik zou nog met mijn linker teelbal assists geven in die zandbakcompetitie”, schrijft de gebruiker. Na enkele reacties die hier de humor wel van inzien, reageert ook Bergwijn hierop. “Jij wel pik jij wel”, schrijft de aanvaller, tot grote pret van andere reageerders.

Bergwijn slaat terug naar Koeman

Overigens is Instagram niet de enige plek waar Bergwijn na afloop van het duel zijn gram haalde. Zo haalde hij namelijk ook weer uit naar bondscoach Ronald Koeman, die had aangegeven dat de buitenspeler niet zal terugkeren in Oranje. “Misschien dat ze eerst moeten komen kijken en dan pas praten”, werd Bergwijn na de wedstrijd geciteerd.

