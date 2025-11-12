is onlangs ‘in het diepste geheim’ in het huwelijksbootje gestapt met zijn vriendin Sem Smit, zo meldt Story. Het stel had geen grootse bruiloft met vele gasten, maar trouwde in besloten kring.

Bergwijn vertrok in de zomer van 2024 na twee seizoenen bij Ajax, toen hij de overstap maakte naar het Saudische Al-Ittihad. De Nederlander speelde tot dusver 39 duels voor de club uit het Midden-Oosten, waarin hij negentien doelpunten maakte en negen assists gaf. In zijn eerste seizoen werd Bergwijn direct kampioen en won hij de beker van Saudi-Arabië. Ook op privégebied gaat het de vleugelspeler voor de wind, aangezien hij onlangs trouwde met Smit.

Artikel gaat verder onder video

In gesprek met Story legt Smit uit dat ze vooral uit ‘praktische’ overwegingen zijn getrouwd. “Dat had te maken met Stevens nieuwe club in Saudi-Arabië, alles moest officieel worden vastgelegd voor het visum”, legt ze uit. Het huwelijk werd niet groots gevierd, maar eindigde met een barbecue bij de schoonouders van Bergwijn. “Ik mag wel hopen dat we het in de toekomst nog eens overdoen met een écht groot feest, maar daar heb ik alle vertrouwen in”, grapt Smit.

Voordat Bergwijn zijn vriendin ten huwelijk vroeg, ging hij eerst naar haar vader toe om zijn zegen te vragen. “Dat was zó'n emotioneel moment”, aldus Smit. “Ik ben echt een papa's kindje en vond het prachtig dat mijn ouders achter ons huwelijk staan.” Dat het paar na de transfer van Bergwijn naar Saudi-Arabië verhuisde, was voor haar ‘best spannend’. “Ik wist niet goed wat ik kon verwachten. Het is niet niets om telkens je vertrouwde omgeving achter te laten en ergens anders weer je plek te moeten vinden. Gelukkig hebben we elkaar, dat is voor mij het belangrijkste. Waar we ook naartoe verhuizen, als ik maar samen ben met mijn gezin. Zij zijn mijn thuis.”

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ bij de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.