was dit seizoen goed voor zes doelpunten in twaalf officiële wedstrijden, maar krijgt in Saudi-Arabië toch de nodige kritiek te verwerken. Regerend kampioen Al-Ittihad is niet goed begonnen aan het nieuwe seizoen en dat wordt Bergwijn deels aangerekend.

Na negen wedstrijden heeft Al-Ittihad pas veertien punten; daarmee is de huidige nummer zeven even ver verwijderd van de hekkensluiter (Al-Najma) als van de koploper (Al-Nassr): dertien punten. Maandag volgde een 4-2 nederlaag tegen het Qatarese Al-Duhail in de Aziatische Champions League. Wat vindt Bergwijn van de kritiek dat hij persoonlijk niet zo goed speelt als vorig seizoen? “Daar heb ik niets op te zeggen.”

“Ik doe altijd mijn best”, maakt de Nederlander duidelijk in een interview met de Saudische pers. “Je kent voetbalfans: als je één of twee wedstrijden niet scoort, zeggen ze dat je niet meer dezelfde bent als vroeger. Als je de volgende wedstrijd een hattrick maakt, ben je opeens de nieuwe Messi. I don’t care.” De video van Bergwijns antwoord is inmiddels al ruim een miljoen keer bekeken.

Na de nederlaag in de Champions League van maandagavond haalde zelfs trainer Sérgio Conceição uit naar zijn eigen ploeg, die ondanks de aanwezigheid van onder anderen Karim Benzema (twee keer trefzeker), Steven Bergwijn, Fabinho, N'Golo Kanté, Danilo Pereira, Moussa Diaby en Houssem Aouar verloor. “We hadden alleen namen op het veld staan, geen team”, zei Conceição.

“Het is de eerste keer dat ik zoiets meemaak. Ik ben 51 jaar oud en ik kan nog steeds mee op dit tempo. Ik had een plan gemaakt, maar de spelers voerden dat helemaal niet uit. En ook de reactie van de spelers in ons verdedigende derde deel liet te wensen over”, vervolgde de Portugese trainer. “We hebben aanvallend gewisseld met als doel er nog een gelijkspel uit te halen of zelfs te winnen, maar dan is het ook essentieel om efficiënt te verdedigen. Ik feliciteer onze tegenstander en hoop dat de fans onze excuses zullen accepteren voor wat hier gebeurd is. Verder heb ik er niets meer aan toe te voegen.”