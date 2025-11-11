heeft aangekondigd dat hij verwacht vanaf nu nog maar een of twee jaar profvoetballer te zijn. Tijdens een videogesprek op een conferentie in Saudi-Arabië sprak hij openhartig over zijn toekomstplannen en het naderende einde van zijn imposante loopbaan.

Ronaldo is inmiddels veertig jaar oud en heeft al een prachtige carrière achter de rug. Tijdens een videogesprek op een conferentie in Saudi-Arabië, waar hij momenteel voor Al-Nassr speelt, komt het einde van zijn loopbaan aan bod. Daarin gaf de Portugees aan dat het WK van 2026 zijn laatste grote eindtoernooi zal zijn. "Ik ben dan 41 jaar en dan is dat klaar. En ik denk dat ik vanaf nu nog een of twee jaar zal voetballen. Ik ben trots op mijn carrière en ik wil er nog even van genieten", zo sprak de superster.

Ronaldo klaar voor leven na profvoetbal

In een recent interview met Piers Morgan sprak Ronaldo ook al over het einde van zijn carrière. "Natuurlijk zal dat lastig zijn. Waarschijnlijk zullen er tranen volgen", zo sprak de aanvaller. "Ik verberg mijn gevoelens niet. Ik bereid mijn leven na het voetbal al voor sinds ik 25, 26 of 27 jaar oud was. Ik denk dan ook dat ik er wel mee zal kunnen omgaan", liet hij onlangs weten.

Meer tijd voor familie

Wat Ronaldo gaat doen na zijn loopbaan, weet hij ook al. "Ik heb andere passies. Ik ga meer tijd voor mezelf hebben, ik ga meer tijd voor mijn gezin hebben om mijn kinderen op te voeden", legt de Portugees uit. "Ik wil Cristiano Junior volgen, want hij is op een leeftijd waarop kinderen domme dingen doen. Ik was net zo. Mateo houdt ook van voetbal. Ik wil meer leuke dingen doen. Ik speel graag padel met mijn beste vrienden. We worden er steeds beter in."