Ronaldo schiet volgend record uit de boeken en kroont zich tot topscorer in WK-kwalificatie

Cristiano Ronaldo viert zijn treffer voor Portugal
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
14 oktober 2025, 22:20

Cristiano Ronaldo heeft dinsdagavond opnieuw een record gegrepen. De Portugese superster was trefzeker tegen Hongarije en werd daarmee topscorer aller tijden in WK-kwalificatieduels.

Ronaldo heeft de afgelopen jaren regelmatig een doelpuntenrecord verbroken. Dinsdag kon hij weer een nieuw record bijschrijven: meeste doelpunten ooit in WK-kwalificatieduels. In september wist de spits op bezoek bij Hongarije (2-3) met zijn 39ste goal op gelijke hoogte te komen met Carlos Ruiz uit Guatemala, de vorige recordhouder. In het thuisduel met Hongarije heeft hij het record definitief overgenomen.

In Lissabon kwam Hongarije vroeg in de wedstrijd verrassend op voorsprong, toen Attila Szalai na acht minuten de score opende. In minuut 22 stelde Ronaldo met een recordtreffer orde op zaken. De aanvaller schoot een lage voorzet van Nélson Semedo van dichtbij binnen, waarmee hij voor zijn veertigste in WK-kwalificatieduels tekende.

Op slag van rust scherpte Ronaldo zijn record wat verder aan met zijn tweede treffer van de avond. Na dinsdag heeft de routinier nog twee mogelijkheden om meer doelpunten te maken in WK-kwalificatieduels. In november neemt Portugal het op tegen Ierland en Armenië.

1 reactie
Pietjanhendrik
407 Reacties
84 Dagen lid
385 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nee nee, goals tegen kleine voetballanden tellen niet volgens het orakel @descheids. Jammer joh Ronaldo….

Portugal - Hongarije

2 - 2
Vandaag gespeeld om 20:45
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Meer info

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo
Al Nassr FC
Team: Nassr
Leeftijd: 40 jaar (5 feb. 1985)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Nassr
4
4
2024/2025
Nassr
30
25
2023/2024
Nassr
31
35
2022/2023
Nassr
16
14

Meer info

