Cristiano Ronaldo doorbreekt magische grens en is eerste 'voetbalmiljardair'

(40) is volgens de Bloomberg Billionaires Index de eerste voetballer die zich tijdens zijn actieve loopbaan miljardair mag noemen. Het vermogen van superster van Portugal, die al enkele seizoenen uitkomt voor het Saudische Al-Nassr, wordt geschat op 1,4 miljard dollar - omgerekend 1,2 miljard euro.

Voor de schatting worden de inkomsten uit Ronaldo's salaris, de waarde van zijn investeringen én sponsordeals bij elkaar opgeteld. Volgens de rapportage heeft de Portugees tussen 2002 en 2023 niet minder dan 550 miljoen dollar (ruim 470 miljoen euro) aan salaris alleen al verdiend Daarbovenop kreeg hij naar verluidt onder meer zo'n zestien miljoen euro per jaar van kledingsponsor Nike, waarmee hij tien jaar lang een contract had.

In de winterstop van het seizoen 2022/23 vertrok Ronaldo na een aanvaring met zijn toenmalige trainer Erik ten Hag bij Manchester United, om vervolgens een monstercontract in Saudi-Arabië te tekenen. Naar verluidt tekende hij voor niet minder dan 200 miljoen euro per jaar bij Al-Nassr. Tussentijds verlengde hij zijn contract tot medio 2027, waardoor de miljoenen nog wel even blijven binnenstromen.

Ronaldo bereidt zich momenteel met Portugal voor op de WK-kwalificatieduels met Ierland (zaterdag 11 oktober) en Hongarije (dinsdag 14 oktober). Na twee speelronden staan de Portugezen bovenaan in poule F, waarin Armenië de vierde deelnemer is. In de vorige interlandperiode, in september, was hij zowel tegen de Armenen (twee keer) als tegen de Hongaren trefzeker, waardoor Ronaldo nu op 141 (!) doelpunten als international staat.