Messi schiet record van Ronaldo uit de boeken en krijgt CR7-fans even stil

was zondag weer op dreef in de Amerikaanse MLS. De Argentijn schoot tijdens de ontmoeting met New York Red Bulls twee keer raak en leverde ook nog één assist. Daarmee verbrak De Vlo een record van zijn eeuwige rivaal, .

Messi is sowieso enorm op dreef de laatste tijd. In zijn laatste acht competitiewedstrijden scoorde hij dertien keer en gaf hij zeven beslissende passes. Op het WK voor clubs werd zijn club Inter Miami echter in de achtste finales uitgeschakeld door de Champions League-winnaar, Paris Saint Germain. Op 29 juni werd het maar liefst 4-0, en die score stond bij rust al op het bord.

Maar in de Amerikaanse competitie in Messi niet te stoppen. De Argentijn zette met een weergaloze steekpass teamgenoot Jordi Alba voor de goal, die de 1-1 maakte. Messi scoorde na rust nog twee keer, een maal na een diepe bal van Sergio Busquets en iets later na een fraaie voorzet van Alba.

Aan de hand van zijn tweede goal verbrak Messi een record van Ronaldo. Na zondag staat Messi op 764 goals exclusief penalties, CR7 heeft er één minder. De Argentijn had bovendien 167 wedstrijden minder nodig om dat aantal te bereiken. De jarenlange discussie over wie beter is én was lijkt nooit te eindigen, maar dit is in ieder geval een argument in het voordeel van Messi.

