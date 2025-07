Raphinha is furieus: 'Onacceptabel, dit is echt erg'

is woest op de FIFA. De buitenspeler van FC Barcelona snapt er helemaal niks van dat spelers worden gedwongen om naar het WK voor clubs te gaan.

Op een evenement sprak Raphinha over het veelbekritiseerde toernooi. "Het is lastig om je vakantie op te geven om gedwongen aan iets mee te doen. Veel van de spelers op het WK voor clubs hebben geen vakantie, dat is onacceptabel. Drie weken vakantie is heilig", aldus de Braziliaan, die met zijn club overigens niet meedoet aan het financieel lonende toernooi.

Raphinha weet waarom de meeste grote namen op het WK voor clubs aanwezig zijn. "Ze zeggen: 'Je moet gaan, punt.' Wij volgen bevelen op, dus gaan we erheen om te spelen. Als speler van een Europese club is het lastig om een vakantie op te moeten geven om geforceerd aan een nieuw toernooi mee te doen. Niemand heeft ons ooit iets gevraagd, het is echt erg."

Ze hebben ons niet gevraagd of we eraan mee wilden doen of wat ideale data voor het toernooi zouden zijn. Ze zeiden gewoon en allen dat we moesten gaan." Las Blaugranas doen dus niet mee aan het WK voor clubs, maar Europese giganten als Real Madrid, Juventus, Manchester City en Bayern München doen dat wel.

