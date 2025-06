Raphinha hint op Facebook naar toptransfer Barcelona

heeft afgelopen weekend de nodige stof doen opwaaien. De aanvaller plaatste namelijk een bericht op Facebook waarmee hij leek te hinten op de komst van Nico Williams. FC Barcelona zit al langer achter de vleugelspeler aan en hoopt hem deze zomer in te kunnen lijven.

Afgelopen zomer was Williams een van de uitblinkers op het Europees kampioenschap in Duitsland. De vleugelspeler was erg belangrijk voor de uiteindelijke winnaar Spanje en vergaarde daardoor de nodige faam bij de Europese elite. Barcelona wilde hem graag naar Catalonië halen, terwijl ook Paris Saint-Germain belangstelling had. Uiteindelijk bleef Williams Athletic Bilbao trouw.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax-target neemt op social media afscheid van huidige club

Deze zomer hoopt Barça de buitenspeler alsnog over te kunnen nemen van Bilbao. De Spaanse landskampioen zou Williams zien als alternatief, mocht de komst van Luis Díaz van Liverpool onhaalbaar blijken. De aanvaller zelf zou in ieder geval wel oren hebben naar een overstap naar Barcelona. Ook Arsenal, Bayern München en Real Madrid zouden azen op de diensten van Williams.

LEES OOK: Perisic kan bijtekenen bij PSV, maar wacht op één club

Nu lijkt Raphinha op Facebook te hinten naar de toekomst van de 22-jarige aanvaller. De Braziliaanse buitenspeler plaatste afgelopen weekend namelijk een foto van hemzelf en Williams tijdens Athletic Bilbao – Barcelona, waar beide spelers strijden om de bal. Daar plaatst hij twee zandlopers bij, waarmee hij lijkt te zeggen dat het slechts een kwestie van tijd is voordat Williams naar Barcelona komt.

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

👉 'Barcelona informeert naar Oranje-international, ook Feyenoord-ster in beeld'

👉 ‘Toekomst De Jong bij Barcelona plots hoogst onzeker’

👉 ‘Barcelona laat man van 1 miljard vertrekken naar Monaco’

👉 Messi kiest doelpunt tegen Nederlandse keeper als favoriet uit zijn carrière

👉 Deco in de bres voor fel bekritiseerde De Jong na 'onrechtvaardige' behandeling