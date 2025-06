‘Barcelona hoopt op superduo uit 2024’

Deco, de sportief directeur van FC Barcelona, is in gesprek met de Spaanse sensatie Nico Williams, van Athletic Bilbao, weet de Spaanse krant SPORT. De 22-jarige aanvaller was samen met een belangrijk onderdeel van de EK-winst van Spanje in 2024 en Barça zou uit zijn op een hereniging van de twee.

Vorig jaar zomer stal het duo Yamal-Williams de show op het Europees kampioenschap in Duitsland. Samen leverden de talenten vier goals en vier assists af vanaf de flanken van de Europees kampioen. Na de zomer aasde FC Barcelona al op de komst van Williams, die goed bevriend is met Yamal, maar koos de 22-jarige buitenspeler voor een langer verblijf in Bilbao.

Inmiddels is de interesse van Barcelona opnieuw aangewakkerd, zo meldt SPORT. De club zou Williams zien als alternatief, voor het geval dat Luis Díaz van Liverpool onhaalbaar blijkt. Williams, wiens contract tot de zomer van 2027 loopt, zou ook nog kunnen bijtekenen in Baskenland. Volgens de Spaanse krant staat er een afkoopclausule van 62 miljoen euro in het huidige contract van de 28-voudig international, die ‘de deur open heeft gezet’ voor Barcelona. Dat zijn vriend Yamal daar ook speelt, zou meewegen in de beslissing die Williams uiteindelijk neemt.

Naast Barcelona zouden ook Arsenal en Bayern München interesse tonen in de EK-ster. De speler zelf zou echter liever in Spanje blijven, volgens SPORT. Een andere Spaanse krant, Marca, schreef onlangs dat ook Real Madrid graag werk zou willen maken van de komst van Williams.

