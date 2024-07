'Barcelona gaat vol voor Nico Williams, maar Flick ziet liever andere Spaanse EK-held komen'

FC Barcelona lijkt de komende dagen alles op alles te gaan zetten om Nico Williams over te nemen van Athletic Club uit Bilbao. Hansi Flick en Deco, respectievelijk de nieuwe hoofdtrainer en de sportief directeur van de Catalanen, zouden persoonlijk echter meer heil zien in de komst van een andere hoofdrolspeler in de Spaanse ploeg die zondag beslag legde op de Europese titel: .

Barcelona-voorzitter Joan Laporta is volgens Spaanse media vast van plan de komende dagen een overeenstemming te bereiken met Athletic over Williams. De linksbuiten beschikt over een clausule in zijn contract waardoor hij voor een 'gelimiteerd' bedrag van 58 miljoen euro zou kunnen worden opgepikt. Laporta zou hopen een lagere som te kunnen uitonderhandelen, mogelijk door verdediger Iñigo Martínez in de deal te betrekken, lukt dat niet dan zou Barcelona overwegen de clausule te activeren.

De Spaanse krant Sport schrijft dinsdagochtend echter dat Flick en Deco de voorkeur zouden geven aan de komst van de 26-jarige Olmo, die de jeugdopleiding van Barcelona in 2014 achter zich liet om bij Dinamo Zagreb door te breken in het betaald voetbal. De huidige speler van RB Leipzig beschikt eveneens over een clausule in zijn contract, waardoor hij - tot aankomende zaterdag, 20 juli - voor 60 miljoen euro over te nemen is. Barcelona zou dat bedrag te gortig vinden en hopen een lagere transfersom te kunnen bedingen. Of RB Leipzig daarvoor te porren is, is echter nog maar de vraag.

Manchester City zou namelijk met het idee spelen de clausule in het contract van Olmo vóór zaterdag te activeren, al wordt dat door de club zelf ontkend. Daarnaast zouden ook het Liverpool van Arne Slot, het Manchester United van Erik ten Hag én Bayern München de aanvallende middenvelder op de korrel hebben. Wat echter weer in het voordeel van de Catalanen spreekt, is dat Olmo zelf de voorkeur zou geven aan een transfer naar Barcelona. Of die er komt hangt volgens bovengenoemde krant vooral af van de keuze die Laporta maakt. De kans dat hij zowel Williams als Olmo deze zomer kan aantrekken, lijkt door de aanhoudende financiële problemen waar Barcelona mee kampt namelijk zo goed als uitgesloten.

The intention of Barcelona is to make a formal offer to Athletic Club for Nico Williams in the coming days, with the possibility of including players, such as Íñigo Martínez. If that doesn't work out, they're prepared to pay his release clause. @fansjavimiguel — barcacentre (@barcacentre) July 16, 2024

