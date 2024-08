'Nico Williams wijst FC Barcelona de deur en blijft Bilbao trouw'

Het lijkt erop dat Nico Williams deze zomer niet naar FC Barcelona zal verkassen. Volgens vele geruchten leek de EK-sensatie een overstap te gaan maken naar de Spaanse kustplaats, maar Williams wil graag nog een seizoen bij Athletic Bilbao spelen.

FC Barcelona leek lange tijd goede papieren te hebben om de jonge Europees kampioen in te lijven. Later voegde ook Paris Saint-Germain zich aan het rijtje geïnteresseerde clubs en moest Williams een keuze maken. De talentvolle Spanjaard zou volgens Athletic zijn keuze hebben laten vallen op een langer verblijf bij Bilbao.

Mogelijk speelt de wens van zijn familie daar ook in rol in: zij willen volgens AS dat Williams nog een seizoen in het Baskenland blijft spelen. Die club is komend seizoen in de Europa League actief. FC Barcelona weet dat de transfer nu op losse schroeven staat en stelt dat de kansen op een voltooide transfer flink zijn afgenomen in de afgelopen dagen.

Williams liet zich enorm zien tijdens het afgelopen EK, waarbij hij met Spanje de titel pakte. De linksbuiten speelde samen met kompaan Lamine Yamal verdedigingen dol; dat duo combineerde ook naar het openingsdoelpunt tegen Engeland in de finale. Het duo lijkt (voorlopig) alleen bij Spanje samen te spelen.

