Ambitieus transferplan Barcelona in gevaar: 'Zorgen om inmenging Paris Saint-Germain'

FC Barcelona heeft nog altijd goede hoop om de selectie van de nieuwe hoofdtrainer Hansi Flick deze zomer te versterken met kersvers Europees kampioenen (26) en Nico Williams (22). Voor laatstgenoemde verschijnt met Paris Saint-Germain echter een geduchte kaper op de kust.

Met de zaakwaarnemer van buitenspeler Williams, die op het gewonnen EK in Duitsland een attractief duo op de vleugels vormde met Barcelona-toptalent Lamine Yamal, heeft Barça volgens Spaanse media reeds een persoonlijk akkoord weten te bereiken. De Catalanen weten ook exact hoeveel nodig is om Williams los te weken bij zijn huidige werkgever, Athletic Club uit Bilbao. De buitenspeler beschikt immers over een vertrekclausule ter waarde van 58 miljoen euro.

Het 'probleem' is echter dat PSG zich ook in de strijd om de gewilde Spanjaard mengt. In Barcelona bestaat de vrees dat een hoger salaris, alsmede grotere kansen in de Champions League, Williams zou kunnen doen besluiten om naar de regerend kampioen van Frankrijk te verkassen, zo schrijft Mundo Deportivo. In Parijs zou Williams de opvolger moeten worden van Kylian Mbappé, die PSG deze zomer transfervrij verliet om te tekenen bij Barcelona's aartsrivaal Real Madrid.

Olmo

Ook Olmo, die de jeugdopleiding van Barcelona in 2014 verliet en zijn doorbraak beleefde bij Dinamo Zagreb, moet deze zomer naar Camp Nou komen. De aanvallende middenvelder beschikte bij RB Leipzig over een vertrekclausule ter waarde van 60 miljoen euro, maar die is inmiddels verlopen. Leipzig zou voor een vergelijkbaar bedrag nog altijd zaken willen doen, maar een bod van Barcelona ter hoogte van 40 miljoen euro met daarbij 20 miljoen aan bonussen, is volgens diezelfde krant afgewezen. Ook met de speler zelf, die dolgraag terug zou willen keren in Barcelona, heeft de club nog altijd geen akkoord bereikt, al zouden gesprekken met zijn entourage over een zesjarig contract in volle gang zouden zijn.

