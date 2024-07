'Barcelona slaat ongekende dubbelslag: twee Europees kampioenen op weg naar Camp Nou'

FC Barcelona staat voor een ongekende dubbelslag op de transfermarkt. Volgens de Spaanse krant Diario Sport zijn de Catalanen, ondanks de financiële beperkingen, van plan de selectie van de nieuwe hoofdtrainer Hansi Flick deze zomer te versterken met twee kersvers Europees kampioenen.

De krant schrijft dat voorzitter Joan Laporta ondanks de financiële beperkingen ruimte in het budget heeft gevonden en inmiddels groen licht zou hebben gegeven om zowel Nico Williams als Dani Olmo deze zomer aan te trekken. Binnen de club zou optimisme heersen over de kansen om het duo naar Camp Nou te halen. Beide spelers kunnen na een uitstekend optreden op het EK in Duitsland rekenen op belangstelling van meerdere Europese topclubs, maar zouden inmiddels beiden hebben besloten naar Barcelona te willen komen.

Williams, die tijdens het toernooi zijn 22ste verjaardag vierde, kwam in Duitsland in zes van de zeven wedstrijden die Spanje speelde in actie. De linksbuiten, wiens contract bij Athletic Club nog doorloopt tot medio 2027, kwam zowel in de achtste finale tegen Georgië als in de eindstrijd tegen Engeland tot scoren en vormde een attractief duo met Barcelona-speler Lamine Yamal. Barcelona is van plan de vertrekclausule ter hoogte van 58 miljoen euro in het contract van Williams te lichten, zo schrijft bovengenoemde krant. De vleugelspeler zou een vijfjarig contract met een optie voor een zesde seizoen moeten gaan ondertekenen.

De 26-jarige Olmo eindigde op het EK met drie doelpunten als mede-topscorer van het toernooi. De aanvallende middenvelder verruilde de jeugdopleiding van Barça in 2014 voor die van Dinamo Zagreb en staat tegenwoordig onder contract bij RB Leipzig. Vandaag (zaterdag) verloopt de clausule die het geïnteresseerde clubs - behalve Barcelona zouden ook Manchester City en Bayern München de speler op de korrel hebben - mogelijk maakt de speler voor een gelimiteerde transfersom van 60 miljoen euro over te nemen. Barcelona zou de deadline echter bewust willen laten lopen en is er van overtuigd dat een bod van rond de 50 miljoen voldoende moet zijn om de speler naar Camp Nou te halen.

