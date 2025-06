Perisic kan bijtekenen bij PSV, maar wacht op één club

was dit seizoen een grote sensatie voor PSV. Zelfs op 36-jarige leeftijd weet de buitenspeler nog genoeg doelpunten en assists mee te pikken. De Eindhovenaren hebben de Kroaat nu een tweejarig contract aangeboden, maar Perisic kijkt met een schuin oog naar FC Barcelona.

Het is geen geheim dat PSV graag door wil met de ervaren buitenspeler. Toch is nog niks zeker, weet ook het Eindhovens Dagblad. Woensdag werd nog eens duidelijk dat FC Barcelona interesse zou hebben in Perisic, al is er nog geen aanbieding bij de zaakwaarnemer neergelegd.

Als die voorlopig uitblijft, is de kans groot dat Perisic bijtekent bij PSV. Eerder werd aangenomen dat de buitenspeler een contract van één jaar aangeboden zou krijgen, maar het blijkt nu om een tweejarig contract te gaan. De Kroaat wil echter wachten of de interesse van Barça in meer uitmondt.

LEES OOK: PSV-onderhandelingen verlopen moeizaam: 'Vraag en aanbod ver uit elkaar'

Het Eindhovens Dagblad meldt eveneens dat PSV er alles aan doet/heeft gedaan om Perisic tevreden te maken. Dit gaat volgens het medium om het 'financiële, organisatorische en persoonlijke opzicht'. Het is alleen onduidelijk of dat voor Perisic voldoende gaat zijn, als FC Barcelona daadwerkelijk aanklopt.

