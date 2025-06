Opvallende contractverlenging bij PSV plotseling 'niet uitgesloten'

PSV heeft zijn zinnen gezet op de komst van twee keepers, waardoor voor de huidige reservekeeper volgend seizoen geen plaats meer is. Toch zou de 28-jarige Drommel zijn nog een jaar doorlopende contract in Eindhoven deze zomer kunnen verlengen. Clubwatcher Rik Elfrink legt in het Eindhovens Dagblad uit waarom.

Eerste doelman Walter Benítez laat PSV deze zomer definitief achter zich, zo was al langere tijd bekend. De Eindhovenaren zetten daarom in op de komst van zowel Nick Olij (Sparta Rotterdam) als Daniel Peretz (Bayern München), wier komst inmiddels zo goed als zeker lijkt. Blijft over de vraag wat te doen met Drommel. De stand-in van Benítez ligt nog tot medio 2026 vast in Eindhoven, PSV zou graag van hem af willen.

LEES OOK: PSV verrast Drommel: 'Dat plan was bij hem nog niet volledig doorgedrongen'

"Het idee bij PSV was om Drommel op huurbasis naar Sparta te transfereren, maar dat is nu nog geen gesloten deal omdat de keeper nu nog niet heeft ingestemd en omdat Sparta dat ook moet willen", schrijft Elfrink. Een ander scenario dringt zich daarom op: "Verhuur aan een buitenlandse club lijkt de meest logische optie, waarbij niet uitgesloten is dat Drommel zijn contract toch nog met een seizoen verlengt. In dat geval houdt PSV grip op zijn transferrechten en is de investering in Drommel niet compleet afgeschreven", aldus de journalist.

LEES OOK: PSV nadert 'speciale deal' van zes miljoen euro: 'Daar zit nu het spanningsveld'

Ondertussen houdt Drommel de aankondiging van de komst van Olij en Peretz min of meer tegen, zo legt Elfrink uit. De angst bestaat dat Drommel 'vrijwel niks meer oplevert' als hij officieel gedegradeerd is tot derde keus. "Geïnteresseerde clubs weten dan dat Drommel, die nog een eenjarige contract heeft, voor een habbekrats op te halen is. Daarnaast heeft hij een fors salaris, waar PSV niet zomaar vanaf komt", schrijft Elfrink.

