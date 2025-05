PSV verrast Drommel: 'Dat plan was bij hem nog niet volledig doorgedrongen'

Het is momenteel nog onduidelijk waar de toekomst van ligt. De doelman heeft bij PSV nog een contract tot de zomer van 2026. De Eindhovenaren zien in de persoon van hun eerste goalie vertrekken, maar Drommel lijkt desondanks niet in aanmerking te komen voor een plek onder de lat. PSV zou Sparta Rotterdam hebben voorgesteld om Drommel te betrekken bij een deal over , maar volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad was dat plan afgelopen week nog niet ‘volledig doorgedrongen’ bij de reservedoelman en zijn entourage.

Zowel Voetbal International als het Eindhovens Dagblad pakte eerder deze week uit met het nieuws dat PSV Olij op de korrel heeft als nieuwe doelman. De landskampioen neemt afscheid van Benítez, die er met de club niet uitkwam over een nieuw contract en deze zomer transfervrij vertrekt uit het Philips Stadion. Olij is serieus in beeld om hem (mogelijk) te vervangen. Volgens VI hebben PSV en Olij al overeenstemming bereikt, maar Elfrink schrijft dat het nog niet zover is. “PSV wil ook snel werk maken van het veranderen van de keepersvloot, waarbij Olij vanuit Spanje aan toegevoegd moet worden. Met hem is nog geen sprake van een persoonlijk akkoord”, zo klinkt het zondag.

Bewandelt Drommel de omgekeerde weg?

Daar zou, zo schrijft Elfrink, de komende dagen ‘snel’ verandering in kunnen komen. “Zeker omdat hij een vaste afkoopsom in zijn contract heeft.” De mogelijke komst van Olij blijft voor Drommel niet zonder gevolgen. De 28-jarige sluitpost moest ook in het voorbije seizoen genoegen nemen met de rol van stand-in van Benítez, al mocht hij in het bekertoernooi wel opdraven van Peter Bosz. VI meldde eerder deze week al dat Drommel van PSV te horen heeft gekregen dat hij geen eerste doelman gaat worden. “PSV heeft Sparta voorgesteld om Drommel in de deal te betrekken, maar vooralsnog lijkt de huidige tweede goalie van PSV daar niet zomaar mee in te stemmen”, schrijft Elfrink.

Sterker nog: “Afgelopen week was het plan bij hem en zijn entourage zelfs nog niet volledig doorgedrongen, afgaand op geluiden uit die hoek.” Het is dus nog maar de vraag of Drommel de omgekeerde weg gaat bewandelen en na dit seizoen überhaupt nog actief is in de Eredivisie. PSV bekijkt in elk geval alvast de optie om naast Olij nóg een doelman te halen, ‘met internationale ervaring’. “Eerder circuleerde al de naam van Mike Penders, die bij KRC Genk op huurbasis actief was. Nu is ook de Deense doelman Filip Jørgensen in het geruchtencircuit aan PSV gekoppeld. Navraag leert dat PSV hem zeker volgt, maar dat het niet eenvoudig zal worden om hem bij Chelsea weg te nemen”, zo weet Elfrink. De sluitpost heeft immers nog een contract tot medio 2031.

