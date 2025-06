PSV nadert 'speciale deal' van zes miljoen euro: 'Daar zit nu het spanningsveld'

PSV hoopt 'de komende dagen' een akkoord te bereiken met Sparta Rotterdam over de transfers van doelman en verdediger Marvin Young, zo meldt clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De landskampioen heeft een bedrag van zes miljoen euro voor het duo over, maar de Rotterdammers zijn vooralsnog niet akkoord met die transfersom.

In de zoektocht naar een opvolger van de vertrekkende Walter Benítez is PSV uitgekomen bij de 29-jarige Olij, zo was al bekend. Volgens Elfrink zijn de Eindhovenaren en de keeper er onderling 'wel zo goed als uit', terwijl ook de vraagprijs van Sparta (drie miljoen euro) geen obstakel zou moeten vormen. PSV zou reservedoelman Joël Drommel bovendien willen verhuren en naast Olij nóg een keeper aan willen trekken, onder meer Daniel Peretz (Bayern München) wordt genoemd. "Olij is naar verluidt totaal niet benauwd om de concurrentie aan te gaan. Het lijkt er overigens op dat hij sowieso naar Eindhoven komt, los van een overeenkomst tussen Sparta en PSV over Young", schrijft Elfrink.

Sparta kan voor de negentienjarige Young 'vragen wat het wil', schrijft Elfrink. "PSV wil de spelers allebei kopen en niet te veel betalen, terwijl Sparta een zo hoog mogelijk bedrag wil ontvangen. Daar zit nu even het spanningsveld en daardoor zijn beide zaken nu nog niet afgerond", weet de clubwatcher dan ook. Technisch directeur Gerard Nijkamp zou nog niet akkoord zijn met het bod van zes miljoen euro op beiden, maar aanvankelijk hebben ingezet op 'enkele miljoenen meer'. "De komende dagen moet een akkoord bereikt zien te worden."

Mendy, Itakura en buitenlandse linksback

Buiten het Sparta-duo zet PSV nog in op de komst van twee nieuwe centrale verdedigers én een linksback. Voor die laatste positie is de club volgens Elfrink 'in gesprek' met een buitenlandse kandidaat. Daarnaast is de komst van centrale verdediger Nobel Mendy (Real Betis) nog altijd aanstaande, de Senegalees zou zo'n vier miljoen euro moeten kosten. Behalve Mendy azen de Eindhovenaren ook op een 'kanon' voor de linkerkant van het centrum, als vervanger van de vertrekkende Olivier Boscagli. Of dat Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach) wordt, is echter nog maar de vraag. "Een transfer is enorm prijzig en bovendien is er concurrentie van Duitse topclubs. Het is mogelijk dat PSV achter de schermen doorschakelt als er te weinig zicht op is dat tijdig een deal kan worden gesloten", schrijft Elfrink.

