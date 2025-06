PSV-fans moeten zich opeens toch zorgen gaan maken

leek lange tijd te gaan bijtekenen bij PSV, maar nu is er toch wat twijfel over ontstaan. Zo zou Marseille de deal willen kapen, weet Rik Elfrink. PSV zelf weet daar echter niks vanaf.

Perisic tekende afgelopen zomer een contract voor één jaar in Eindhoven en overtrof alle verwachtingen. Het is algemeen bekend dat de Kroaat veel kwaliteit bezit, maar zouden de jaren niet eens gaan tellen? Dat bleek niet het geval. In net iets meer dan 1800 speelminuten in de Eredivisie scoorde de buitenspeler negen keer en gaf hij acht assists. Perisic was bovendien goud waard in de laatste weken van de titelstrijd: bij FC Twente (1-3) scoorde hij en gaf hij een assist, uit bij Feyenoord deed hij hetzelfde en in de kampioenswedstrijd tegen Sparta vond Perisic als eerste het net.

Het is dan ook geen verrassing dat PSV graag met de ervaren speler doorgaat. Volgens clubwatcher Rik Elfrink is de club 'ver' met Perisic in de onderhandelingen over een nieuw contract, maar definitief groen licht is er nog niet. Nu lijkt Olympique de Marseille zijn neus aan het venster te steken.

De club uit Zuid-Frankrijk onderzoekt namelijk of er nog iets mogelijk is. Daar zou PSV echter nog niks over gehoord hebben. De Eindhovenaren hebben overigens nog geen tekenaankondiging gepland, dus Marseille zou de speler eventueel nog kunnen overtuigen. De Franse club heeft overigens ook interesse in Noa Lang en Igor Paixao en houdt Eredivisie-aanvallers dus blijkbaar goed in de gaten.

Na Napoli wordt ook Olympique Marseille in Frankrijk aan Noa Lang gekoppeld. Er zijn meerdere clubs met interesse in Lang, die zo'n 30 miljoen moet kosten. Marseille speelt komend seizoen in de Champions League en zou het vizier op nog een PSV'er hebben gericht.... — Rik Elfrink (@RikElfrink) June 2, 2025

PSV is ver met Ivan Perisic, maar er klinken in de wereld der zaakwaarnemers geruchten dat Olympique Marseille ook interesse heeft en onderzoekt of er nog iets te halen valt. Vandaar het woord 'zou'.

PSV zelf heeft daar niks van gehoord. Nog geen tekenaankondiging gepland. — Rik Elfrink (@RikElfrink) June 2, 2025

