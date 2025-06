‘Feyenoord heeft lot Noa Lang in handen’

Naast is ook in beeld bij Olympique Marseille, zo weet het clubmedium Massilia Zone. De Fransen hebben al een openingsbod gedaan op de Braziliaan van Feyenoord. Mochten de Rotterdammers er echter niet uitkomen met Marseille, kan dat bepalend zijn voor de toekomst van Lang. Ook Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad maakt melding van de Franse interesse voor Lang.

Zaterdag bracht 1908.nl naar buiten dat Olympique Marseille ‘serieuze stappen’ onderneemt om Paixão naar de Franse zuidkust te halen. “De Franse topclub heeft een eerste bod uitgebracht op de Braziliaanse aanvaller”, klonk het. Van de hoogte van het bod werd geen melding gemaakt, maar de site stelt wel dat een vertrek van Paixão voor Feyenoord een ‘recordbedrag’ oplevert.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Slot wil miljoenen overmaken naar De Kuip, krijgt flinke concurrentie’

Op dit moment is Feyenoord dus in onderhandeling met Marseille over Paixão, maar de Fransen hebben ook andere opties achter de hand. In Frankrijk wordt namelijk melding gemaakt van interesse voor Lang, die dit seizoen met PSV kampioen werd. De linksbuiten aast al sinds afgelopen winter op een transfer, toen hij in beeld was bij Napoli. Uiteindelijk wilde PSV hem niet laten gaan, waar Lang vrede mee had.

LEES OOK: Hans Kraay: ‘Nee, dat ben ik helemaal oneens met Noa Lang’

Deze zomer wil de aanvaller, die nog een contract heeft tot medio 2028, wel graag vertrekken bij de landskampioen en Napoli geldt nog steeds als optie voor hem. De Italiaanse kampioen heeft echter ook spelers als Alvaro Montoro, Alejandro Garnacho en Edon Zhegrova in beeld voor die positie, dus of Napoli ook een poging voor Lang gaat doen, valt nog te bezien. Mocht Feyenoord besluiten Paixão niet te verkopen aan Marseille, is de kans aanwezig dat de Franse topclub zich voor de PSV’er gaat melden. Daarmee hebben de Rotterdammers onbedoeld invloed op het vervolg van de loopbaan van Lang.

🚨INFO MZ



En plus de Igor Paixão (Feyenoord), l'OM a également ciblé Noa Lang (PSV) pour le poste d'ailier gauche. pic.twitter.com/CPXxNVB8j8 — Massilia Zone (@MassiliaZone) June 1, 2025 Na Napoli wordt ook Olympique Marseille in Frankrijk aan Noa Lang gekoppeld. Er zijn meerdere clubs met interesse in Lang, die zo'n 30 miljoen moet kosten. Marseille speelt komend seizoen in de Champions League en zou het vizier op nog een PSV'er hebben gericht.... — Rik Elfrink (@RikElfrink) June 2, 2025

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Peter Bosz: 'Hij was ongelooflijk bij Ajax, sensationeel' 🔗

👉 'PSV tikt miljoenen af: gewenste verdediger hard op weg naar Eindhoven' 🔗

👉 PSV komt met update over TBC-onderzoek en situatie Pérez 🔗

👉 'Harde keuze' bij PSV: 'Kans dat hij doorgaat is fifty-fifty' 🔗

👉 'Perisic benaderde Swart om bij Ajax te voetballen, maar Kroes nam de telefoon niet op' 🔗

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Steijn viert transfer naar Feyenoord met aankoop van 1,25 miljoen 🔗

👉 ‘Als hij fit is, is hij de beste speler van Feyenoord’ 🔗

👉 Twee transfers aanstaande tussen Ajax en Feyenoord 🔗

👉 Valente nu al diep onder de indruk van mogelijke Feyenoord-ploeggenoot 🔗

👉 7 Nederlanders genomineerd voor Golden Boy Award, 3 Feyenoorders op de lijst 🔗