7 Nederlanders genomineerd voor Golden Boy Award, 3 Feyenoorders op de lijst

De lijst van kanshebbers voor de European Golden Boy Award 2025 is bekendgemaakt door de Italiaanse krant Tuttosport. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan het beste talent onder de 21 jaar. Onder de genomineerden vallen zeven Nederlanders.

Tuttosport heeft woensdag de lijst van honderd namen naar buiten gebracht, gerangschikt op kans op de eindoverwinning. De winnaar van vorig jaar, Lamine Yamal, staat op nummer een. Zijn teamgenoot bij FC Barcelona, Pau Cubarsí, staat op twee en Désiré Doué van Paris Saint-Germain staat op de derde plek. Uiteindelijk bepaalt een vakjury van journalisten de winnaar.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Milambo zorgt voor discussie: ‘Hierom legt Brentford nu al zo veel geld neer’

In totaal staan er zeven Nederlanders op de lijst. Jorrel Hato (Ajax) is de hoogste geklasseerde op plek tien. Daarna volgen Antoni Milambo (20, Feyenoord), Givairo Read (27, Feyenoord), Marvin Young (51, Sparta Rotterdam), Thijmen Blokzijl (74, FC Groningen), Ezechiel Banzuzi (95, OH Leuven, binnenkort RB Leipzig), en Kees Smit (98, AZ).

Uit de Eredivisie zijn ook Mika Godts (66, Ajax) en Leo Sauer (76, NAC Breda, gehuurd van Feyenoord), opgenomen. Daarmee is Feyenoord de Nederlandse club met de meeste vertegenwoordigers in de lijst. Twee Eredivisie-spelers wonnen ooit de award. Rafael van der Vaart in 2003 en Matthijs de Ligt in 2018 (beiden Ajax).

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Feyenoord titelkandidaat in 2025/26? 'We kunnen gat met PSV en Ajax dichten' 🔗

👉 Beste Eredivisie-speler voetbalt volgens Theo Janssen in Rotterdam 🔗

👉 Perisic bedankt Feyenoord na kampioenschap met PSV 🔗

👉 Te Kloese bevestigt formele toenadering: ‘Maar nog geen bod gedaan’ 🔗

👉 ‘Feyenoord wil landskampioen terughalen naar De Kuip, concurrentie van Lazio’ 🔗