Milambo zorgt voor discussie: ‘Hierom legt Brentford nu al zo veel geld neer’

Brentford is een fantastische vervolgstap voor , zo stelt Leo Driessen bij Voetbalpraat. De middenvelder van Feyenoord moet volgens hem dan ook absoluut niet twijfelen als hij de kans krijgt naar Brentford te gaan. Kees Kwakman en Danny Koevermans weten wel waarom The Bees nu al willen toeslaan.

Dinsdag kwam naar buiten dat Milambo een principeakkoord heeft bereikt met Brentford. Feyenoord zal naar alle waarschijnlijkheid op korte termijn een miljoenenbod gaan ontvangen op de middenvelder, maar wil pas meewerken als zijn opvolger Luciano Valente definitief binnen is. Na een persoonlijk akkoord met de middenvelder zou Feyenoord in de komende dagen ook werk willen maken van een akkoord met FC Groningen. Voor Milambo is het nu dus zaak geduldig te blijven.

Bij Voetbalpraat komt de mogelijke transfer van Milambo ook ter sprake, waarbij Driessen aangeeft dat hij Brentford een goede vervolgstap voor hem vindt. “Het is een goede, evenwichtige club waar je de gelegenheid krijgt – als tenminste de trainer (Thomas Frank, red.) blijft – om aardig te voetballen. Daar staat die man voor”, stelt de verslaggever. “Als ik hem was en hij zou de gelegenheid krijgen, zou ik niet aarzelen”, is Driessen stellig. “Mooiste competitie van de wereld en een goede club.”

Koevermans krijgt vervolgens de vraag of Milambo zelf wel al klaar is voor een stap naar de middenmoot van de Premier League. “Hij heeft gewoon een oké seizoen gedraaid, niet extreem goed”, begint de oud-spits aarzelend. “We hebben allemaal de eerste seizoenshelft nog op ons netvlies, zeker met de Champions League”, doelt hij onder meer op de wedstrijd van Feyenoord bij Benfica (1-3 zege), waarin Milambo twee keer scoorde. In de tweede seizoenshelft ging het volgens Koevermans juist ‘wat minder’. “Maar dat neemt niet weg dat die jongen heel veel kwaliteit heeft. Dat ziet Brentford ook.”

Brentford wil groei Milambo voor zijn

Als Koevermans vervolgens het gestelde bedrag van twintig miljoen euro noemt, schrikt Kwakman daar even van. Toch weet hij het daarna te relativeren. “Zij zullen ook denken: er zit nog zo veel rek in Milambo. Een hoop potentie zien ze. Dan kopen ze ‘m nu maar voor hij misschien een nog beter seizoen draait en dan is hij 30 of 35 miljoen. Ze kopen hem nu maar voor twintig, dat kunnen die Engelse clubs gewoon doen.”

