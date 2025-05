‘Feyenoord zeer spoedig met nieuw bod naar Groningen, hoogte bekend’

Feyenoord zal zich dinsdagavond of woensdag opnieuw bij FC Groningen gaan melden met een bod voor , zo weet Mounir Boualin van SoccerNews. Het zou gaan om een bedrag van zes miljoen euro exclusief bonussen. Eerder op de dag kwam het bericht naar buiten dat Feyenoord en Valente persoonlijk al rond zijn. Het zou gaan om een contract van vier seizoenen.

Dinsdag bracht ESPN in de loop van de dag het nieuws naar buiten dat Feyenoord tot een persoonlijk akkoord was gekomen met Valente over zijn overstap. De Rotterdammers worden al een paar weken nadrukkelijk gelinkt aan de komst van Valente, maar er lagen naar verluidt meer kapers op de kust. Onder meer Ajax en PSV wilden de middenvelder hebben, maar de keuze is dus gevallen op Feyenoord. Van een contractduur werd nog geen melding gemaakt.

Boualin weet echter dat het zou gaan om een contract voor vier seizoenen, waardoor Valente tot medio 2029 vast komt te liggen in De Kuip. Daarvoor moet er nog wel een horde worden genomen; er is namelijk nog geen akkoord met FC Groningen over de transfer. De noorderlingen weigerden het eerste bod van Feyenoord en waren van plan te wachten tot na het EK Onder 21, in de hoop dat de waarde van Valente zou stijgen. De middenvelder werd echter niet opgeroepen voor het toernooi door bondscoach Michael Reiziger.

Valente heeft nu besloten om twee weken met vakantie te gaan en hoopt dat hij zich hierna Feyenoorder mag noemen. De Rotterdammers zullen zich volgens Boualin dinsdagavond of woensdag weer in de Euroborg gaan melden met een tweede bod. Dat zou gaan om een bedrag van zo’n zes miljoen euro, exclusief bonussen. Volgens ESPN zou de vraagprijs van Groningen ook rond dat bedrag liggen.

