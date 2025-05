'Recordtransfer lonkt: Feyenoord ontvangt openingsbod op Paixão'

Olympique de Marseille onderneemt 'serieuze stappen' om naar de Franse Ligue 1 te halen en heeft een inmiddels een openingsbod uitgebracht bij Feyenoord, zo meldt 1908.nl. De 24-jarige Braziliaan zou de Rotterdammers een 'recordbedrag' moeten gaan opleveren, aldus de doorgaans goed geïnformeerde site.

Paixão was in het voorbije seizoen, zijn derde in dienst van Feyenoord, uiterst belangrijk voor achtereenvolgens Brian Priske, Pascal Bosschaart en Robin van Persie. De Braziliaan speelde in alle competities 47 officiële wedstrijden en was daarin rechtstreeks betrokken bij 37 doelpunten (achttien goals, negentien assists). Paixão heeft nog een contract tot medio 2029, maar lijkt komende zomer een volgende stap in zijn loopbaan te gaan zetten.

Volgens 1908 heeft Marseille zich als eerste club officieel bij Feyenoord gemeld om Paixão over te nemen. "De Franse topclub heeft een eerste bod uitgebracht op de Braziliaanse aanvaller", klinkt het. De hoogte van het bod maakt de site niet bekend, maar: "Een transfer van Paixão zou voor Feyenoord een recordbedrag opleveren."

Het uitgaande transferrecord bij Feyenoord is sinds afgelopen winter in handen van Santiago Giménez. AC Milan telde naar verluidt (inclusief bonussen) zo'n 35 miljoen euro neer om de Mexicaanse spits naar San Siro te halen. De transfersom van Giménez ligt daarmee zo'n drie miljoen euro hoger dan het bedrag dat Feyenoord een half jaar eerder ontving voor Mats Wieffer, die voor 32 miljoen euro werd verkocht aan Brighton & Hove Albion.

