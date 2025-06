‘Slot wil miljoenen overmaken naar De Kuip, krijgt flinke concurrentie’

Liverpool en Arne Slot willen zich deze zomer versterken met , zo weet CaughtOffside. Toch is de Engelse kampioen niet de enige gegadigde voor de handtekening van de middenvelder van Feyenoord. Onder meer Manchester United, Tottenham Hotspur en Arsenal houden zijn situatie in de gaten, terwijl er ook interesse is uit Italië, Duitsland en Spanje.

Timber was afgelopen seizoen voor zijn blessure een van de beste spelers bij Feyenoord. De 23-jarige aanvoerder kwam in totaal 26 wedstrijden in actie, waarin hij zes doelpunten maakte en een assist gaf. In februari kwam het seizoen van de vijfvoudig international echter ten einde, toen hij in de thuiswedstrijd tegen AC Milan (1-0) een blessure aan de buitenband van zijn knie opliep.

Bij Feyenoord heeft Timber nu nog een contract tot de zomer van 2026, waardoor hij moet verlengen of vertrekken als de Rotterdammers nog wat aan hem over willen houden. Vlak voor het einde van de competitie bevestigde Dennis te Kloese dat hij op dit moment positieve gesprekken voert met zijn aanvoerder, maar dat hij zich wil richten op zijn herstel voor hij een keuze maakt. Mocht Timber uiteindelijk besluiten niet bij te tekenen, zou Feyenoord volgens CaughtOffside bereid zijn mee te werken aan een vertrek als er 25 tot 30 miljoen euro voor hem wordt betaald.

Met die vraagprijs zijn er tal van geïnteresseerden, waaronder dus het Liverpool van Slot. De Nederlander werkte in zijn laatste twee seizoenen bij Feyenoord samen met Timber, waarbij de middenvelder met name in 2023/24 een belangrijke rol speelde. Nu zou de oefenmeester zijn voormalige pupil graag naar Anfield willen halen, maar daarvoor is er wel de nodige concurrentie. Onder meer Tottenham Hotspur, Arsenal en Manchester United zouden de situatie van Timber namelijk ook op de voet volgen, terwijl er ook interesse is uit Italië, Duitsland en Spanje.

