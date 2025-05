Feyenoord stemt in met transfer, negen dagen na 'afscheidsinterview'

gaat Feyenoord definitief inruilen voor Heracles Almelo, zo weet 1908.nl. De twee clubs hebben overeenstemming bereikt, waardoor de 21-jarige rechtsback een driejarig contract kan ondertekenen, met de optie voor een extra seizoen.

Benita, die vorig seizoen al werd verhuurd aan Heracles, had een contract tot medio 2026 bij Feyenoord, dus moest een transfersom betaald worden. De hoogte daarvan is niet bekend. Eerder deze week meldde Heracles zich officieel voor Benita en daarna is de transfer snel beklonken. Een officiële bevestiging van de twee clubs moet nog wel volgen.

Artikel gaat verder onder video

Benita komt voort uit de jeugdopleiding van Feyenoord. Hij debuteerde in augustus 2021 in het eerste elftal, in de met 3-1 verloren uitwedstrijd tegen IF Elfsborg in de play-offronde van de Conference League. In totaal speelde hij zes officiële wedstrijden voor Feyenoord. Benita werd in het seizoen 2023/24 verhuurd aan Excelsior en afgelopen seizoen aan Heracles, waarvoor hij 32 keer in actie kwam (29 keer in de Eredivisie en 3 keer in de KNVB Beker).

LEES OOK: 'Recordtransfer lonkt: Feyenoord ontvangt openingsbod op Paixão'

Heracles leek niet meer te rekenen op het aanblijven van Benita. Negen dagen geleden, op 22 mei, werd een afscheidsinterview met de vleugelverdediger gepubliceerd. Daarin zei hij wel dat Heracles hem wilde behouden. Ook werd hij rond de laatste thuiswedstrijd van het seizoen, op 18 mei tegen NEC, in het zonnetje gezet en kreeg hij een officieel afscheid.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Steijn viert transfer naar Feyenoord met aankoop van 1,25 miljoen 🔗

👉 ‘Als hij fit is, is hij de beste speler van Feyenoord’ 🔗

👉 Twee transfers aanstaande tussen Ajax en Feyenoord 🔗

👉 Valente nu al diep onder de indruk van mogelijke Feyenoord-ploeggenoot 🔗

👉 7 Nederlanders genomineerd voor Golden Boy Award, 3 Feyenoorders op de lijst 🔗