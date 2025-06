Feyenoord gaat voor het hoogste: ‘Gat met Ajax en PSV dichten’

Feyenoord wil zich komend seizoen weer mengen in de strijd om de landstitel. Algemeen directeur Dennis te Kloese spreekt de ambitie uit om het gat met Ajax en PSV te dichten onder leiding van trainer Robin van Persie.

In het afgelopen seizoen eindigde Feyenoord als derde, op respectievelijk tien en elf punten achterstand van Ajax en PSV. De slotweken van het seizoen waren vooral gericht op het consolideren van de derde plaats en daarmee een ticket voor de derde Champions League-voorronde. “Als je derde wordt, kun je niet helemaal tevreden zijn. Uiteindelijk was het positief om op de derde plek te eindigen, zeker omdat Robin er heel veel tijd ingestoken heeft”, vertelt Te Kloese in gesprek met FCUpdate.

Halverwege het seizoen vertrok Brian Priske als trainer van Feyenood. De club wisselde goede prestaties in de Champions League af met teleurstellende optredens in de Eredivisie. “We waren dit seizoen erg inconsistent”, zag ook Te Kloese. “We zijn heel trots op wat we in de Champions League hebben laten zien. Op dat front hebben we Nederland goed vertegenwoordigd.”

LEES OOK: Milambo zorgt voor discussie: ‘Hierom legt Brentford nu al zo veel geld neer’

Het doel voor komend seizoen is helder. Net als Van Persie durft Te Kloese uit te spreken dat Feyenoord voor de titel gaat. “Natuurlijk moeten wij voor de landstitel gaan. Een club als Feyenoord moet in Nederland altijd voor de prijzen spelen. Daar moeten we alles aan doen. Dat durven we ook wel uit te spreken. We zijn het aan onze stand verplicht om dat doel na te streven. Daarvoor moeten we gat met Ajax en PSV dichten en ik denk dat dat kan.”

