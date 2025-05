‘Wout Weghorst is de ideale spits voor Feyenoord’

moet komend seizoen de eerste spits worden van Feyenoord, zo stelt Robert Maaskant in gesprek met Sportnieuws. Volgens de trainer is de aanvaller van Ajax ‘de ideale spits’ voor de Rotterdamse aartsrivaal. Daarvoor moet hij wel de juiste spelers om zich heen hebben.

“Weghorst moet gewoon naar Feyenoord”, begint Maaskant zijn opvallende suggestie. “Zet Weghorst nu gewoon in de spits bij Feyenoord. Met Steijn erachter en dan twee jongens aan de zijkanten met snelheid en een goede actie. Ik wil het wel zien. Weghorst is de ideale spits voor Feyenoord”, legt de trainer van Helmond Sport uit.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Bayer Leverkusen begint bij presentatie Ten Hag twee keer over Ajax

Waar Weghorst er recent nog naar leek te hinten dat hij langer bij Ajax zal blijven, is Maaskant van mening dat hij de pikante overstap naar Rotterdam moet maken. “Ik denk dat hij De Kuip aardig in vuur en vlam kan zetten met zijn manier van spelen en zijn harde werklust.”

LEES OOK: Ajax-supporters krijgen mogelijk snel meer duidelijkheid over nieuwe trainer

Weghorst hint naar langer verblijf

Afgelopen week meldde Weghorst zich op Instagram met een boodschap aan de fans van Ajax. “Trots! Dat is het woord dat elke keer weer terugkomt sinds ik het shirt van deze club mag dragen. Ajax is niet zomaar een club, het is een gevoel, een verantwoordelijkheid, een enorme verbondenheid en bovenal een grote eer”, zo schreef hij op zijn Instagram. “Vanaf de eerste dag als Ajacied en toeschouwer in het stadion tot de orkaan aan geluid in minuut 58 van onze mogelijke kampioenswedstrijd heb ik jullie steun gevoeld en ervan genoten. Ik wil jullie bedanken. Voor het vertrouwen, voor jullie energie, voor het samen strijden. Kan nu al niet wachten op volgend jaar Ajacieden.”

