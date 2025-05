Ajax-supporters krijgen mogelijk snel meer duidelijkheid over nieuwe trainer

Francesco Farioli kondigde een week geleden zijn vertrek uit Amsterdam aan, waardoor Ajax opnieuw op zoek moet naar een nieuwe hoofdtrainer. Erik ten Hag en Paul Simonis werden in eerste instantie genoemd als belangrijkste kandidaten, maar Ten Hag staat op het punt gepresenteerd te worden als nieuwe coach van Bayer Leverkusen en Simons verlengde zijn contract bij Go Ahead Eagles. Ook Michael Reiziger wordt nadrukkelijk genoemd als opvolger van Farioli.

Reiziger heeft een rijk verleden bij Ajax. Hij beleefde als voetballer veel successen met de Amsterdammers, waaronder de eindzege van de Champions League in 1995. Na zijn loopbaan als profvoetballer ging Reiziger als trainer aan de slag in Amsterdam. Zo was hij hoofdtrainer van Jong Ajax, interim-trainer én assistent bij het eerste elftal. Velen dachten na het ontslag van Alfred Schreuder begin 2023 dat Reiziger eindverantwoordelijke zou worden bij de hoofdmacht, maar de keuze viel destijds op John Heitinga.

Heitinga mocht van toenmalig technisch directeur Sven Mislintat niet aanblijven als hoofdtrainer van Ajax 1. De Duitser verbaasde vriend en vijand met zijn keuze voor Maurice Steijn. Het huwelijk tussen Ajax en Steijn mondde uit in een fiasco. De Hagenaar trok de deur van de Johan Cruijff ArenA na een paar maanden alweer achter zich dicht. Hij werd vervangen door eerst Hedwiges Maduro en daarna John van ’t Schip. Ajax stelde een jaar geleden Farioli aan als nieuwe hoofdtrainer. De Italiaan loodste de club naar de Champions League, maar zag niet voldoende perspectief om die prestatie een passend vervolg te geven en kondigde vorige week, daags na het laatste competitieduel met FC Twente, zijn vertrek aan.

Reiziger laat (mogelijk) van zich horen

In de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer is Ajax al met meerdere namen in verband gebracht. Die van Reiziger is de laatste dagen nadrukkelijker naar voren geschoven. Hij is op dit moment nog bondscoach van Jong Oranje, waarmee hij zich voorbereidt op de deelname aan het EK Onder 21. Of Reiziger eventueel oren heeft naar een terugkeer bij Ajax, krijgen supporters van de Amsterdammers mogelijk maandagavond te horen. Ziggo Sport maakt maandagmorgen bekend dat Reiziger te gast is in het programma Rondo. Vorige week schoof Farioli nog aan, ditmaal is het dus de beurt aan de coach van Jong Oranje. Naast Reiziger schuiven ook Marco van Basten, Theo Janssen en Guus Hiddink aan. Het programma wordt vanzelfsprekend gepresenteerd door Wytse van der Goot en begint om 20.30 uur op het hoofdkanaal van Ziggo.

