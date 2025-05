Eerste woord van Farioli bij Rondo zegt alles

Francesco Farioli verlaat Ajax aan het eind van dit seizoen met veel pijn. Op maandagochtend werd zijn vertrek uit Amsterdam wereldkundig en op maandagavond verschijnt de Italiaan bij praatprogramma Rondo. Zijn antwoord op de eerste vraag die gesteld wordt is veelzeggend.

Presentator Wyste van der Goot begint de uitzendingen van Rondo wekelijks met een korte vraag voor zijn tafelgasten. Voor Farioli is dat: “Op een schaal van één tot tien, hoeveel pijn doet het om Ajax te verlaten?” De trainer is overduidelijk in zijn antwoord: “Elf.”

Farioli wordt gevraagd waarom hij na zijn besluit om Ajax te verlaten veel spreekt met de media. “Ik denk dat het belangrijk is. Sinds het begin van het seizoen is de communicatie een groot onderdeel van mijn werk. Het was zeker belangrijk om afscheid te nemen.”

Van der Goot gaat verder: “Gisteren was een emotionele dag…” Farioli onderbreekt de presentator: “En vandaag. De afgelopen 24 uur heb ik bijna elke tien minuten gehuild. Dus absoluut zeer emotioneel. Het is om verschillende redenen een ingewikkelde dag, maar aan de andere kant is het een besluit waarvan ik voelde dat ik het moest nemen."

