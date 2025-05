Eén naam wordt steeds nadrukkelijker genoemd bij Ajax: ‘Die heeft alles meegemaakt’

Francesco Farioli bezorgde Ajax een ticket voor de competitiefase van de Champions League, maar zal er zelf niet bij zijn als de hymne weer in de Johan Cruijff ArenA klinkt. De Italiaan nam begin deze week afscheid in Amsterdam en stelt technisch directeur Alex Kroes voor de moeilijke klus een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen. Eén naam wordt steeds nadrukkelijker genoemd als opvolger van Farioli. Niet Erik ten Hag of Paul Simonis, maar Michael Reiziger.

Ajax stelde Farioli een jaar geleden aan met als doel zich voor het eerst sinds 2022 te plaatsen voor de Champions League. De verwachting was zeker niet dat de Amsterdammers onder de Italiaan zouden meedoen om de landstitel, maar die lag voor Ajax toch écht binnen handbereik. In de laatste weken van het seizoen ging het echter mis. De hoofdstedelingen gaven een voorsprong van negen punten op PSV uit handen, verloren op de voorlaatste speeldag de koppositie aan de Eindhovenaren en moesten uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats. Daarvoor werd bij aanvang van dit seizoen blind getekend, dat zeker.

Artikel gaat verder onder video

Farioli was graag met Ajax de Champions League ingegaan, maar dan moest er naar zijns inziens wel het een en ander veranderen. Volgens technisch directeur Kroes wilde de Italiaan echter ‘te snel’. Farioli zelf liet weten dat Ajax en hij dezelfde doelen hadden voor de toekomst, maar er een ‘verschil in inzicht’ was over hoe die doelen bereikt hadden moeten worden. De coach zag voor zichzelf geen andere optie dan zijn afscheid aan te kondigen. Ajax moet dus op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Door de naam van Erik ten Hag moet zo goed als zeker een streep, terwijl het na afgelopen week ook de vraag is in hoeverre Paul Simonis nog een serieuze optie is. De trainer van Go Ahead Eagles verlengde in Deventer zijn contract tot medio 2027.

LEES OOK: Vandaag Inside geschokt: ‘Er maar één serieuze kandidaat om trainer van Ajax te worden’

Kieft zou voor Reiziger gaan

De afgelopen dagen wordt Ajax steeds nadrukkelijker gelinkt aan een andere naam, namelijk die van Reiziger. Hij is op dit moment nog bondscoach van Jong Oranje, maar wordt door velen naar voren geschoven als nieuwe trainer van Ajax. Zo noemt Willem van Hanegem Reiziger een ‘goede optie’ om Farioli op te volgen. Wim Kieft ziet een hereniging tussen Ajax en Reiziger eveneens zitten. “Dan komen we bij het punt wie de trainer moet worden die Ajax weer als Ajax gaat laten voetballen. Ik zou voor Michael Reiziger gaan. Die heeft alles meegemaakt bij Ajax, in de top gespeeld en al heel wat seizoenen op de bank gezeten als coach”, zo zegt Kieft op de website van De Telegraaf. Reiziger was bij Ajax al actief als trainer van Jong Ajax, interim-trainer én assistent bij het eerste. Sinds juli 2023 is hij bondscoach van Jong Oranje.

LEES OOK: Verweij: ‘Ajax heeft eerder weggestuurde trainer heel hoog op het lijstje'

Twijfels bij Simonis

Naast Reiziger blijft ook Simonis genoemd worden. Kieft vraagt zich echter af of zowel Ajax als Simonis hier goed aan zou doen. “Hij zou een aardige trainer kúnnen zijn, maar hij blijft een jongen van Go Ahead. Het winnen van de KNVB-beker kan ook een toevalstreffer zijn geweest. Iedereen zwicht voor Ajax, Feyenoord of PSV, als die clubs komen. Maar bij Ajax moet je ook beseffen dat er niet echt mogelijkheden zijn om de transfermarkt op te gaan, de selectie is niet op peil en wie geeft de garantie dan dat Simonis het aankan?”, zo stelt Kieft. De oud-voetballer wijst naar Maurice Steijn. “Hij was ook zo dom om vorig jaar (twee jaar geleden inmiddels, red.) naar Ajax te gaan, terwijl er geen enkel perspectief was. En die liep nota bene al een aantal jaren langer mee.”

Michael Reiziger zou een uitstekende opvolger van Francesco Farioli zijn Laden... 80.6% Eens 19.4% Oneens 93 stemmen

➡️ Meer nieuws over Francesco Farioli

👉 FC Barcelona-legende als nieuwe trainer van Ajax: 'Hij zou een leuke keuze zijn' 🔗

👉 Gigantische dreun dreigt voor Ajax: na Farioli azen ook vijf 'steunpilaren' op vertrek 🔗

👉 Derksen snoeihard voor Farioli: ‘Hij had schijt aan Ajax’ 🔗

👉 Farioli richt zich nog één keer tot Ajax-supporters: 'Ze hadden het mis' 🔗

👉 Telegraaf: ‘Deze eisen van Farioli waren Ajax veel te gortig’ 🔗

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 'Ajax besluit koopoptie niet te lichten en zwaait huurling uit' 🔗

👉 Weghorst laat van zich horen en heeft krachtige boodschap voor Ajax-supporters 🔗

👉 Farioli compleet verrast: ‘Hij wist aan het begin niet of hij mij erbij wilde hebben’ 🔗

👉 Kenneth Taylor heeft één woord nodig voor het vertrek van Farioli 🔗

👉 Ajax-supporters belonen eigen speler voor indrukwekkende transformatie 🔗