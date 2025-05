Derksen snoeihard voor Farioli: ‘Hij had schijt aan Ajax’

Johan Derksen heeft geen goed woord over voor Francesco Farioli. De Italiaan maakte maandag bekend op te stappen bij Ajax, na een verschil in inzicht met de directie over hoe de club geleid moet worden. Derksen stelt in Vandaag Inside dat Farioli enkel voor zichzelf ging in zijn periode in Amsterdam.

Farioli zou naar verluidt een wensenlijst hebben ingediend bij de clubleiding, waarin hij onder andere zou hebben geëist dat Ajax naar iedere uitwedstrijd drie koks zou meenemen. Derksen vindt dat veel te ver gaan: “Ik vind dat hij ten onder gegaan is aan hoogmoedswaanzin als je zijn eisenpakket ziet. Wie denkt die jongen nou dat hij is? Een 36-jarig jochie dat net begint.”

René van der Gijp heeft wel een verklaring voor de wensen van Farioli: “Dit heeft allemaal te maken met trainers die ons duidelijk willen maken dat hun invloed zo groot is. En dat hun invloed veel groter is dan de kwaliteit van de spelers. Dat is niet zo. Als je met Mohamed Salah gewoon twee keer naar de McDonald’s gaat, is het ook goed. Het gaat helemaal niet om drie koks, het gaat om kwaliteit op het veld, man.”

Derksen haakt weer in: “Ik vond het vooral kwalijk, dat hij spelers wilde halen die hij goed en nuttig vond, maar de creatieve technische talenten uit de jeugdopleiding bij Ajax hoefde hij niet. Daar is Ajax mee groot geworden. Jaar in, jaar uit. Hij zag Ajax alleen als een kruiwagen naar een echt grote club. Hij had schijt aan Ajax, hij was alleen met zichzelf bezig.” Derksen besluit: “Het is Ajax’ eigen schuld. Een man uit een andere cultuur past niet in Amsterdam.”

