Van Hanegem ziet 'goede optie' voor Ajax in zoektocht naar opvolger Farioli

Willem van Hanegem ziet in Michael Reiziger een 'goede optie' voor Ajax, dat na het vertrek van Francesco Farioli op zoek is naar een nieuwe hoofdtrainer voor volgend seizoen. Reiziger is momenteel bondscoach van Jong Oranje, waarmee hij komende zomer hoge ogen hoopt te gooien op het Europees Kampioenschap in Slowakije. Hij kent een rijk verleden als speler én trainer in Amsterdam en geldt volgens Het Parool als 'voorname kandidaat' voor de vacante trainerspositie in de Johan Cruijff ArenA.

Daags na de laatste speelronde van de Eredivisie maakten Ajax en Farioli bekend dat de samenwerking na één seizoen wordt beëindigd. Sindsdien zijn verschillende namen genoemd als mogelijke opvolger. Ajax zou Erik ten Hag en Paul Simonis (Go Ahead Eagles) hoog op het lijstje hebben staan, maar lijken naast beiden te grijpen. Ten Hag, die eerder zeer succesvol was in Amsterdam, wordt uitvoerig gelinkt aan Bayer Leverkusen, terwijl Simonis zijn contract in Deventer deze week verlengde. Andere kandidaten die rondzingen in de media zijn Marcel Keizer, Kjetil Knutsen én Reiziger.

Van Hanegem begrijpt wel waarom Ten Hag zou afzien van een tweede dienstverband bij Ajax. "Ik hoorde de schriftgeleerden op tv over Erik ten Hag, maar die is slim genoeg om het niet te doen", zegt het Feyenoord-icoon in de podcast Willem & Wessel die hij maakt voor het Algemeen Dagblad. De oud-middenvelder zou het op zijn beurt wel weten, als hij in de schoenen van technisch directeur Alex Kroes stond: "Micheal Reiziger vind ik wel een goede optie. Die doet het heel goed bij Jong Oranje", aldus Van Hanegem.

Reiziger maakte als speler deel uit van het Ajax-elftal van Louis van Gaal dat in 1995 de Champions League wist te winnen. Na zijn actieve loopbaan, die hem langs clubs als AC Milan, FC Barcelona en PSV zou voeren, keerde hij als trainer terug in Amsterdam. Reiziger had tussen 2017 en 2019 de leiding over Jong Ajax, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. Daarna fungeerde hij bij de hoofdmacht als assistent van achtereenvolgens Ten Hag, Alfred Schreuder en John Heitinga. Toen Ajax in 2023 voor Maurice Steijn als nieuwe hoofdtrainer koos, vertrok Reiziger naar de KNVB. Met Jong Oranje beleefde hij een fantastische kwalificatiereeks voor het EK, waarin geen punt werd gemorst.

