Vandaag Inside onthult nieuwe trainerskandidaat Ajax: 'Hoog op de lijst'

Kjetil Knutsen staat ‘hoog op het lijstje’ van kandidaat-trainers bij Ajax, zegt Chris Woerts donderdagavond bij Vandaag Inside. Tot dusver werd de naam van Knutsen alleen door analisten genoemd en niet als een daadwerkelijke kandidaat voor Ajax.

“Ik heb begrepen dat de trainer van Bodø/Glimt hoog op het lijstje staat: Kjetil Knutsen”, zegt sportmarketeer Woerts. Tafelgast René van der Gijp weet dat Knutsen in het verleden ook aan Ajax werd gelinkt. “Maar die wilde toch aan transfers verdienen, Chris? Daarom ging dat niet door. Dat was hij gewend. Toen dacht Ajax: daar kunnen wij niet aan beginnen.”

Knutsen werd in de zomer van 2023 aan Ajax gelinkt, maar de keuze viel uiteindelijk op Maurice Steijn. Destijds meldde journalist Mike Verweij dat Knutsen verdient aan uitgaande transfers van Bodø/Glimt. "Ik heb gehoord dat hij vijftien tot twintig procent zou meedelen, laat ik het zo zeggen omdat het informatie van anderen is, bij transfers van Bodø /Glimt. Dat is bij Ajax uit den boze. Dat gaat niet gebeuren bij een trainer", zei Verweij. “Door die constructie verdient Knutsen bij Bodø /Glimt echt bijna een Premier League-salaris. Ajax moet zodoende wel flink in de buidel tasten.”

Dit seizoen loodste Knutsen zijn ploeg naar de halve finale van de Europa League. Daarin was de uiteindelijke winnaar Tottenham Hotspur te sterk. Knutsen is sinds 2018 de trainer van Bodø/Glimt en won vier landstitels met de club. Deze week werd duidelijk dat Erik ten Hag niet de nieuwe trainer van Ajax wordt – hij lijkt op weg naar Bayer Leverkusen – terwijl het andere doelwit, Paul Simonis, zijn contract verlengde bij Go Ahead Eagles.

Johan Derksen: 'Simonis geen goede optie'

“Simonis leek me ook niet zo’n goede keus. Die jongen heeft één keer een aardige prestatie geleverd bij Go Ahead Eagles, die kan je niet op Ajax zetten. Ik begrijp niet dat Ajax geen Nederlandse trainer kan vinden”, zegt Johan Derksen in de uitzending, waarna Woerts aanvult: “John Heitinga was heel boos toen hij een paar jaar geleden gepasseerd werd bij Ajax en doet het nu uitstekend als assistent bij Liverpool.”

Is Kjetil Knutsen een goede trainerskandidaat voor Ajax? Laden... 38.8% Ja 49.3% Nee 11.9% Geen mening 67 stemmen

