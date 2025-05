Berghuis beval Ajax-ploeggenoot aan bij Eagles: 'Maar mocht niet meer vertrekken van Farioli'

stond afgelopen zomer om Ajax op huurbasis te verruilen voor Go Ahead Eagles, zo onthult de middenvelder in gesprek met ELF Voetbal. Niemand minder dan ploeggenoot had de Deventenaren getipt om Fitz-Jim binnen te halen, maar de inmiddels vertrokken trainer Francesco Farioli kwam uiteindelijk met de mededeling dat de middenvelder tóch niet mocht vertrekken.

Fitz-Jim werd in de eerste helft van het seizoen 2023/24 door Ajax al verhuurd aan Excelsior. De middenvelder kreeg bij de Kralingers wél de kans om speelminuten te maken op het hoogste niveau, maar werd door Ajax vanwege blessures in de toenmalige selectie in de winterstop al teruggehaald. In de tweede seizoenshelft kwam Fitz-Jim echter niet verder dan 39 speelminuten in Ajax 1, verdeeld over twee invalbeurten. Het merendeel van zijn wedstrijden speelde hij voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, het elftal waar hij na drie seizoenen juist wel op uitgekeken was.

Afgelopen zomer hoopte Fitz-Jim dan ook opnieuw verhuurd te worden. "Meerdere clubs toonden interesse. Ik maakte al een keuze. Steven Berghuis had me getipt bij Go Ahead Eagles, waar zijn vader Frank en broer Tristan deel uitmaken van de technische staf. Ze wilden me graag een jaar huren. Dat leek me een mooie uitdaging, maar Ajax wilde nog niet meewerken", zegt Fitz-Jim. "Er waren twee weken voorbij toen Farioli naar me toe kwam met het bericht dat ik bij de selectie bleef en niet meer mocht vertrekken. Ik bedankte hem voor die mededeling, maar hij zei juist dat hij mij moest bedanken. Omdat ik me volledig had gegeven en mijn kans had gepakt. Dat gaf me een goed gevoel. Blijkbaar was ik er dit jaar pas klaar voor", aldus de middenvelder.

De keuze van de club pakte uiteindelijk goed uit voor Fitz-Jim, die onder Farioli in alle competities tot 44 wedstrijden kwam en daarin zes keer scoorde en twee assists leverde. In november volgde bovendien zijn debuut in Jong Oranje, waarvoor hij inmiddels vier interlands achter zijn naam heeft (één goal). Komende zomer lijkt Fitz-Jim verzekerd van een plek in de selectie van bondscoach Reiziger die afreist naar Slowakije voor het Europees Kampioenschap Onder 21.

