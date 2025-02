Twee spelers die mochten vertrekken krijgen nu heel groot compliment: 'Zij belichamen dit nieuwe Ajax'

Henk Spaan heeft zich in de nasleep van de ontmoeting tussen Ajax en Go Ahead Eagles andermaal zeer positief uitgelaten over . De middenvelder stond afgelopen zomer nog op de nominatie om te vertrekken uit Amsterdam, maar kreeg van Francesco Farioli een nieuwe kans en greep die met beide handen aan. Volgens Spaan belichaamt zowel Fitz-Jim als ‘het nieuwe Ajax’.

Het afscheid van Fitz-Jim bij Ajax leek in de zomer van 2023 al aanstaande. De middenvelder had onder toenmalig trainer Maurice Steijn geen enkel uitzicht op speeltijd en vertrok op huurbasis naar Excelsior. Een halfjaar later keerde hij echter alweer terug naar Amsterdam. John van ’t Schip, de opvolger van de een paar maanden eerder vertrokken Steijn, zat krap in de middenvelders en leek Fitz-Jim dus goed te kunnen gebruiken. De Amsterdammer kwam er echter ook onder Van ’t Schip niet aan te pas en moest het vooral doen met wedstrijden bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Een hard gelag voor Fitz-Jim, die in de daaropvolgende zomer definitief de deuren van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht leek te trekken.

Maar niets bleek minder waar. Farioli deed tijdens de voorbereiding veelvuldig een beroep op Fitz-Jim en dat is de afgelopen maanden niet anders geweest. Met doelpunten in de topper tegen PSV én in de Europa League is Fitz-Jim regelmatig belangrijk geweest voor Ajax. De middenvelder kreeg tijdens het recente thuisduel met Union Sint-Gillis weliswaar de nodige kritiek te verwerken, maar ondanks het feit dat er aan de bal heel weinig lukte, bleef hij keihard werken. Spaan vindt het dan ook bewonderenswaardig dat Fitz-Jim zondag tegen Go Ahead Eagles ‘gewoon’ weer binnen de lijnen stond, al was het ditmaal als invaller. “Spelers die dit nieuwe Ajax belichamen, zijn Gaaei en Fitz-Jim. De laatste moet haast wel 48 uur aan de zuurstof hebben gelegen om tegen Go Ahead te kunnen invallen, de eerste gaf weer een voorzet als die op Taylor tegen Feyenoord”, zo schrijft Spaan op de website van Het Parool.

Complimenten voor Gaaei

Spaan geeft Gaaei liefst acht punten, in zijn rubriek die dan ook Spaan geeft punten heet. “Zo’n bal die de hitte van een voet zoekt. Deze was van Edvardsen”, zo schrijft hij over de 2-0 van Ajax tegen Go Ahead Eagles. Gaaei is dit seizoen, evenals Ajax in zijn geheel, bezig aan een wederopstanding. De Deen beleefde een zeer ongelukkig eerste jaar in Amsterdam, maar behoort de laatste weken steevast tot de uitblinkers. Zo verzorgde hij de assist voor de winnende van Kenneth Taylor in De Klassieker tegen Feyenoord en gaf hij zondag dus de voorzet waaruit Oliver Edvardsen het duel met zijn oude club in het slot kon gooien.

‘Fitz-Jim in Oranje’

Het is niet de eerste keer dat Fitz-Jim complimenten krijgt van Spaan. De journalist is het hele seizoen al lovend over de middenvelder. “Hij droeg het gewicht van het hele elftal. Hij leidde Ajax naar de winst en niet alleen door de bal vlekkeloos in de verre hoek te prikken”, zo schreef Spaan eind augustus over het optreden van Fitz-Jim in de thuiswedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok. Spaan opperde zelfs om Fitz-Jim te selecteren voor het Nederlands elftal. “Gek genoeg is Fitz-Jim niet geselecteerd voor het Nederlands elftal, evenmin als Kenneth Taylor en Bergwijn”, zo klonk het. Ook na het duel met Besiktas in september was Spaan lovend. “Ze gingen het pas zien toen ze het doorhadden. De meeste mensen hebben eindelijk door dat Fitz-Jim niet meer uit het eerste van Ajax zal verdwijnen. Dat danken we aan de nieuwe trainer Farioli, die het doorhad vanaf de eerste trainingsweken. Die jongen, die op de nominatie stond weer eens te worden uitgeleend aan clubjes als Excelsior of FC Dordrecht, of te worden verkocht zelfs, kon beter voetballen dan ze Farioli hadden verteld.”

