Ajax-supporters zijn tijdens de wedstrijd tegen Union keihard voor één speler: 'Wat een verschrikking!'

Francesco Farioli is door Sporza naar voren geschoven als Man of the Match, maar zijn eigen supporters zijn van mening dat hij tijdens de tweede ontmoeting tussen Ajax en Union Sint-Gillis in de tussenronde van de Europa League zeker niet alles goed deed. Zo klonk er gedurende de wedstrijd veel kritiek op . De middenvelder leverde veel ballen in en verloor heel veel duels. Ajax-supporters konden er tijdens de wedstrijd dan ook met hun hoofd niet bij dat Farioli Fitz-Jim liet staan.

De 21-jarige Amsterdammer is dit seizoen een van de opvallendste gezichten bij Ajax. Fitz-Jim koos in de zomer van 2023 eieren voor zijn geld en maakte op huurbasis de overstap naar Excelsior. Bij de club uit Rotterdam wilde hij vlieguren maken op het hoogste niveau. Hoewel hij niet altijd basisspeler was, stemden zijn optredens de Rotterdammers tevreden. Een halfjaar na zijn komst keerde hij echter alweer terug naar Amsterdam. Ajax zat krap in de middenvelders en toenmalig trainer John van ’t Schip kon Fitz-Jim er goed bij hebben. De jonge middenvelder kwam er in de hoofdstad echter niet aan te pas en moest het vooral doen met wedstrijden bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

Fitz-Jim leek Ajax afgelopen zomer definitief te verlaten, maar kreeg van Farioli een kans om zich te laten zien in de voorbereiding en greep die met beide handen aan. De middenvelder maakte een positieve indruk op de nieuwe trainer, die het overduidelijk in hem ziet zitten. Fitz-Jim speelde donderdagavond tegen Union Sint-Gillis alweer zijn 35e wedstrijd van dit seizoen. Hij was tot op heden goed voor zes doelpunten en één assist. In de Europa League was het al drie keer raak. Voor Fitz-Jim was er tot donderdagavond dus een belangrijke rol weggelegd in Europa, maar in de thuiswedstrijd tegen Union Sint-Gillis zakte hij evenals een aantal andere ploeggenoten flink door het ijs.

Flinke kritiek

De Amsterdammer was tijdens de wedstrijd het mikpunt van kritiek bij de Ajax-supporters. “Ik snap dat Farioli niet meteen alles om gaat gooien na die rode kaart, maar onbegrijpelijk dat hij Fitz-Jim laat staan. Verliest werkelijk alle duels. Wat een verschrikking!”, zo schreef iemand op X. Hij is zeker niet de enige die zich tijdens het duel met Union Sint-Gillis kritisch uitliet over Fitz-Jim. “Fitz-Jim wordt compleet overlopen”, zo klonk het eveneens, evenals “wissel Fitz-Jim maar heel snel voor Henderson als je nog een kansje wil maken”. Het was duidelijk dat Fitz-Jim er niet lekker in zat. Farioli voerde in de eerste helft noodgedwongen één wissel door: Kenneth Taylor voor de geblesseerde Christian Rasmussen. In de rust besloot de Italiaan driemaal in te grijpen. Anton Gaaei, Ahmetcan Kaplan en Bertrand Traoré maakten bij aanvang van het tweede bedrijf hun opwachting, maar Fitz-Jim bleef ‘gewoon’ staan.

“Als Fitz-Jim ooit een serieuze speler wil worden, dan moet hij echt gaan werken aan zijn fysiek. Wat wordt hij kinderlijk eenvoudig van de bal gezet elke keer zeg…”, zo bleven de Ajax-supporters kritisch op de middenvelder. Ook Bart Sanders, bekend van de Pantelic Podcast, had geen goed woord over voor het optreden van Fitz-Jim. “Fitz-Jim heeft vandaag vrijwel niets goed gedaan. Geen moment in de wedstrijd gezeten. Aan de bal enorm slordig en fysiek volledig afgetroefd”, zo liet Sanders er geen misverstand over bestaan. De Amsterdammer bleef desondanks staan, ook toen Farioli bij de start van de verlenging nog één wissel mocht doorvoeren. “Fitz-Jim gaat wel erg snel van geen negentig minuten kunnen spelen naar 120 minuten spelen. En dat tijdens zijn slechtste wedstrijd in zijn tweede periode bij Ajax”, aldus een supporter.

Ook Het Laatste Nieuws viel het matige optreden van Fitz-Jim op. “Na vijf minuten kwam Union nog goed weg toen Hato op aangeven van Berghuis naast kopte. Het was in de fase dat Ajax nog vol zelfvertrouwen speelde. Al snel sloeg dat over in lichtzinnigheid. De ploeg van Pocognoli heerste op het middenveld. Jorthy Mokio, het Belgische talent dat vorige week nog zo bewierookt werd, zag af tegen de ervaren Sofiane Boufal. Kian Fitz-Jim, het zoveelste Amsterdams talent dat dit seizoen doorbrak, verzoop in slechte keuzes en verloren duels”, zo schrijft de Belgische krant. Het Parool doet er nog een schepje bovenop, al uit het zich ook kritisch over andere Ajacieden. “Trainer Francesco Farioli had nog wel zo gewaarschuwd. Dat bleken vergeefse alarmbellen, aangezien zijn spelers zeer vrijblijvend speelden. Met postbodevoetbal (Mokio en Fitz-Jim), een lage handelingssnelheid (aankopen Rosa en Edvardsen) of juist door paniek aan de bal (Daniele Rugani).”

