Belgische media trekken opnieuw duidelijke conclusie, maar die is nu wel anders dan na Union - Ajax

Ajax heeft zich donderdagavond weliswaar geplaatst voor de achtste finales van de Europa League, maar de complimenten zijn na de sensationele return in de Johan Cruijff ArenA vooral voor Union Sint-Gillis. De opponent uit Brussel knokte zich binnen een half uur terug van de opgelopen 2-0 achterstand in de heenwedstrijd en ging vervolgens met een man meer op jacht naar de beslissende derde treffer, maar kreeg in plaats daarvan in de verlenging de 1-2 om de oren. Ajax greep het ticket voor de laatste zestien, maar Belgische media weten zeker dat het Amsterdamse publiek Union Sint-Gillis nog wel even zal herinneren.

Na de eerste ontmoeting tussen Union Sint-Gillis en Ajax had vrijwel niemand er rekening mee gehouden dat het nog spannend zou gaan worden. De Amsterdammers traden vorige week donderdag in Brussel aan met een B-elftal. Bovendien lag de grasmat van het Koning Boudewijnstadion er dramatisch bij. Ajax had desondanks weinig problemen met Union Sint-Gillis en boekte dankzij twee doelpunten in de tweede helft een 0-2 zege. Daarmee leek het tweeluik in een vroegtijdig stadium te zijn beslist, maar donderdagavond bleek niets minder waar. “Royale Union Saint-Gilloise. Ook al is het voor menig Amsterdammer moeilijk uit te spreken, ze zullen de Brusselse club niet gauw vergeten”, zo schrijft Het Nieuwsblad.

De Ajax-supporters wisten niet wat hen overkwam. De start van de formatie van coach Francesco Farioli was nog aardig met meteen een grote kans voor Jorrel Hato, maar daarna was het al snel een en al Union Sint-Gillios. “Wat hadden ze in Amsterdam al kunnen lachen met Union en de Belgen, na de vlotte 0-2 zege op het schabouwelijke veld van het Koning Boudewijnstadion. Voor de nieuwe leider in de Eredivisie zou het een kunstje worden om de kwalificatie over de streep te trekken, was het gevoel”, zo schrijft Het Nieuwsblad. Dat gevoel heerste vorige week na het heenduel overigens vooral bij de Belgische media. “Na tien minuten begon Union te voetballen, alleen Boufal had het nog lastig. De Marokkaanse spelmaker is natuurlijk maar net terug uit blessure. Het was nog wat wennen, de 16-jarige Mokio was hem de baas. Maar ineens was hij daar en dwong hij na een goede actie een vrijschop af.”

Daaruit knikte Kevin Mac Allister de 0-1 tegen de touwen. Het zelfvertrouwen van Union Sint-Gillis kreeg een enorme boost. “Even daarvoor speelde Boufal door de beentjes van Klaassen. Het was zo’n moment dat uitstekend duidelijk maakte hoe de verhoudingen op dat moment lagen. Alsof de Nederlandse topclub plots besefte: wij hadden toch niet zoveel moeten roteren. En daarbovenop: Union is veel beter dan gedacht. In een voetbalstadion voel je zoiets heel goed. De tribunes zaaiden twijfel”, zo merkte Het Laatste Nieuws. Ajax werd na de 0-1 overrompeld. “Pasveer zag aanvalsgolf na aanvalsgolf op zich afkomen en moest zich iets voor het halfuur dan toch gewonnen geven, toen Klaassen op zijn Bryan Heynens het schot van Niang uit zijn doel ranselde. Rood voor de - nochtans ervaren - middenvelder én een penalty voor Union. Promise David legde vanop elf meter de ArenA het zwijgen op. Een stunt ‘in the making’.”

Compliment voor Farioli

Waar Ajax-supporters plaatsing voor de achtste finales als sneeuw voor de zon zagen verdwijnen, begon het uitvak serieus te geloven in een historische avond. Maar Union Sint-Gillis vergat na de 0-2 door te drukken en haalde in de tweede helft niet het niveau van voor de rust. “De mirakelavond van de Brusselaars werd onderbroken door een kwartiertje rust. Ajax-coach Farioli stuurde perfect bij. Union speelde een pak minder klaar na de rust”, zo zag Sporza. Een verlenging moest eraan te pas komen. Daarin ging het mis voor de bezoekers. “Op voorhand een gedroomd resultaat, maar na de eerste helft toch een ferme ontgoocheling. En die zou alleen maar groter worden. Bertrand Traoré liet Machida achter met een verkoudheid en zwiepte de bal dan tegen de hand van Burgess. Penalty voor Ajax, de droom van de Unionisten spatte uiteen. Al zou onze vicekampioen in het slot toch nog enkele mooie kansen krijgen.”

De grootste was voor Kevin Rodriguez, zo zag Sporza. “Rodriguez kopt de bal breed in de kleine rechthoek, Pasveer verkoopt hem een dreun die eerder in een boksring thuishoort. De bloedneus van de Ecuadoraan speelt geen rol meer, de VAR grijpt niet in. Zo laat Union een stuntkwalificatie liggen, Ajax bekert na een teambuilding in de loopgraven verder”, zo klinkt het. Het Laatste Nieuws kan er niet bij dat de arbitrage niet ingreep na de stomp van Pasveer. “De Brusselaars schreeuwden na een overtreding van Pasveer op Rodriguez nog om een penalty in de absolute slotfase, maar scheidsrechter Kavanagh en de VAR zagen er geen gaten in. Bizar.”

Een pijnlijk einde voor Union Sint-Gillis, dat na de rappe twee treffers in de eerste helft én de rode kaart van Klaassen heel hard op weg leek zich ten koste van Ajax te plaatsen voor de achtste finales van de Europa League. “Nee, dat late noodzakelijke goaltje zat er niet meer in voor Union, dat lange tijd zich had op een mirakel. Het ligt zo uit de Europa League, maar mag wel trots terugblikken op zijn campagne en met vertrouwen naar de Brusselse derby van zondag in het Lotto Park. Bij Anderlecht zullen ze er niet gerust in zijn”, besluit Het Nieuwsblad.

