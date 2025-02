Belgische media trekken heldere conclusie na Union Sint-Gillis - Ajax

Union Sint-Gillis kan een vervolg in de Europa League zo goed als zeker uit het hoofd zetten. Dat stellen de Belgische media na de heenwedstrijd tegen Ajax in de tussenronde van dat toernooi althans. Union Sint-Gillis hoopte in het Koning Boudewijnstadion een goed resultaat neer te zetten met het oog op de return in Amsterdam, maar ging door doelpunten van Christian Rasmussen en Jorthy Mokio met 0-2 onderuit. In België rekent men al op uitschakeling van de Brusselaars en wordt er vooral ingezoomd op het optreden van landgenoot Mokio.

Union Sint-Gillis werkte de afgelopen dagen met veel vertrouwen toe naar het eerste duel met Ajax. De huidige nummer drie van de Jupiler Pro League verloor op 30 januari weliswaar met 2-1 van Rangers FC, maar ging na de jaarwisseling in eigen land enkel onderuit tegen Antwerp FC. De laatste vijf competitiewedstrijden werden allemaal gewonnen. Ajax was dus gewaarschuwd. Maar op een lastige fase in de eerste helft na kenden de Amsterdammers weinig moeite met de thuisploeg. “Voor Union is het zo goed als game over in Europa”, zo schrijft Het Laatste Nieuws. Het medium zag dat er in het eerste uur ‘eigenlijk niets aan de hand’ was voor Union Sint-Gillis. “Tot minuut 59. Fitz-Jim en Edvardsen zetten een snelle tegenaanval op, Rasmussen werkte goed af. Efficiënte Ajacieden. Union probeerde tevergeefs te reageren. Veel succes kende het niet.”

‘Return in Amsterdam overbodig’

Union Sint-Gillis had in de competitiefase van de Europa League nog indruk gemaakt door AS Roma op een 1-1 gelijkspel te houden, FC Twente in de eigen Grolsch Veste te overklassen en Braga op een 2-1 nederlaag te trakteren. De Brusselaars hoopten ook tegen Ajax voor een ‘stunt’ te kunnen zorgen, maar kwamen na de openingstreffer van Rasmussen geen moment meer in de buurt van een goed resultaat. “Te veel foute passes in de zone van de waarheid. Te weinig daadkracht in de zestienmeter. Ajax had weinig moeite met de aanvalsgolven”, zo klinkt het. “Voor Union restte niets anders dan de schade te beperken. Aanvallend speelde het amper iets klaar in de slotfase - een kopbal van Burgess was het gevaarlijkst. De benen wilden nog wel, het hoofd niet meer. Het bleef zelfs oppassen voor de snelle tegenstoten van Ajax. Zij speelden de wedstrijd volwassen uit. De terugwedstrijd van volgende week in de ArenA lijkt nu al overbodig. Zij zijn Ajax, zij waren de beste.”

Het Nieuwsblad verwacht eveneens dat het voor Union Sint-Gillis een hels karwei gaat worden om de opgelopen schade in de heenwedstrijd te repareren in de return volgende week. “De kans is klein dat Union nog een ronde verder zal bekeren in deze Europa League. In de heenmatch tegen Ajax hield het een helft lang stand, maar verloor het uiteindelijk met 0-2”, zo zag de krant. “Nee, het ziet er niet naar uit dat Union ook dit jaar zal stunten in de Europa League. In de persconferentie voor de wedstrijd had trainer Sébastien Pocognoli nog verwezen naar de stunts van zijn ploeg in de afgelopen seizoenen tegen Union Berlin en Frankfurt - en Ajax Amsterdam zou mooi in dat rijtje passen - maar na de heenmatch van deze confrontatie kunnen we evenwel al stellen dat de kans klein is dat Union opnieuw een op papier grotere club over de knie kan leggen.”

“Union lijkt een kruis te mogen maken over een plaats in de achtste finales van de Europa League”, zo schrijft Sporza. Dat medium zag dat de thuisploeg het weliswaar ‘probeerde’, maar dat ‘ook de Brusselaars wat bleekjes bleven in de zone van de waarheid’. “Al vloekten zij ook twee keer voor de pauze. Zowel bij Sadiki als Khalali ging de vlag in de lucht wanneer ze raak troffen. En dat zou de Brusselaars in een even behouden begin van de tweede helft nog duur komen te staan. Op het uur flitste Ajax als vanouds. Na een vintage combinatie knalde Rasmussen de onverwachte 0-1 binnen”, zo klinkt het.

Mokio maakt indruk

Het ‘beste Belgische moment’ moest op dat moment nog komen, zo schrijft Sporza. “En neen, het kwam niet vanuit de hoek van Union, dat ook in het slot op zoek bleef naar zichzelf. Wél de 16-jarige Mokio beloonde zijn beresterke wedstrijd nog met een briljant moment. In uitgerekend het Koning Boudewijnstadion bekroonde hij zijn tweede basisplaats met een héérlijke knal: 0-2.” Mokio mocht zich na zijn basisdebuut tegen Fortuna Sittard afgelopen zondag opnieuw vanaf het begin laten zien. Het toptalent, dat afgelopen zomer de overstap maakte van KAA Gent naar Ajax, behoorde tot de absolute uitblinkers bij de Amsterdammers. “Ajax speelde onder de impuls van een sterke Mokio. Een zestienjarige Gentenaar. Hij verzorgde de opbouw, was sterk in de duels en heeft goede voetjes. Mokio liet een uitstekende indruk achter op het Amsterdamse middenveld”, zo schrijft HLN. Daar sluit Het Nieuwsblad zich bij aan. “Vorig weekend stond hij nog op linksachter, maar dit keer posteerde Farioli hem zowaar op het middenveld. Mokio bedankte voor het vertrouwen door een afvallende bal uitstekend op de slot te nemen en voor de 0-2 te zorgen.”

