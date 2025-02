Wedstrijd in Brussel kan zeer vervelend staartje krijgen voor Ajax

Ajax moet rekening houden met een sanctie van de UEFA naar aanleiding van de wedstrijd tegen Union Sint-Gillis. De kans bestaat dat er volgende week tribunes leeg moeten blijven bij de return in de Johan Cruijff ArenA.

Meegereisde supporters staken vlak voor de aftrap vuurwerk af. De zogeheten pyro werkte weliswaar sfeerverhogend, maar kan Ajax ook op een straf komen te staan.

Ajax zit immers nog een voorwaardelijke straf uit, naar aanleiding van ongeregeldheden rondom de thuiswedstrijd tegen Lazio van 12 december. Toen werd 'het gooien van objecten' en 'het aansteken van vuurwerk' bestraft door de UEFA.

Voorwaardelijke straf

Ajax betaalde een geldboete van 40.000 euro en mocht geen supporters verwelkomen in de vakken 125 t/m 129 tijdens het volgende thuisduel in Europa, als het de komende twee jaar opnieuw zou misgaan op de tribunes. Het gaat om vijf vakken in de tweede ring van de zuidkant van de Johan Cruijff ArenA.

Ajax won donderdagavond met 0-2 van Union Sint-Gillis, dankzij doelpunten van Christian Rasmussen en Jorthy Mokio. De ploeg van trainer Francesco Farioli heeft daardoor uitstekende papieren om de achtste finale van de Europa League te bereiken. Behalve de mogelijke sanctie vormde ook het uitvallen van Daniele Rugani een smetje op de wedstrijd.

