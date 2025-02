Farioli slaat hand voor de mond: wéér blessure bij Ajax op knollenveld

is niet ongeschonden uit de wedstrijd tussen Union Sint-Gillis en Ajax gekomen. De verdediger liep in de eerste helft een blessure op en bleef in de pauze achter in de kleedkamer.

In de 29ste minuut bleef Rugani op het veld zitten na een poging Promise David van de bal te zetten. Hij overstrekte zijn linkerknie en werd op het veld behandeld door een clubarts. Rugani strompelde van het veld, maar keerde terug en maakte de eerste helft af.

In de pauze bleef de dertigjarige Italiaan desondanks achter in de kleedkamer. Josip Sutalo was zijn vervanger op het Brusselse knollenveld.

Artikel gaat verder onder video

Trainer Francesco Farioli schrok van de blessure en sloeg de hand voor de mond. Hij raakte afgelopen weekend Jordan Henderson al kwijt door een slecht veld, toen tegen Fortuna Sittard.

Volg de wedstrijd tussen Union Sint-Gillis en Ajax in ons liveverslag!

