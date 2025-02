Union Sint-Gillis - Ajax LIVE: Wereldgoal Mokio brengt Ajax op rozen

Ajax treft donderdagavond Union Sint-Gillis in de tussenronde van de Europa League. Het eerste duel vindt plaats in België en begint om 18.45 uur. De wedstrijd is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.

Het was deze week de vraag waar de wedstrijd precies gespeeld zou worden. Omdat het eigen stadion van Union niet voldoet aan de UEFA-richtlijnen, speelt de club zijn Europese duels in het Koning Boudewijn Stadion, dat eveneens in Brussel ligt. Vanwege de weersomstandigheden ligt het veld er daar slecht bij, waardoor Union het verzoek kreeg om op zoek te gaan naar een nieuw stadion. Uiteindelijk werd toch besloten om in het Koning Boudewijn Stadion te voetballen.